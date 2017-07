Venter på granskning

Tjøme kommune vil ikke gjøre noe for å rette eventuelle saksbehandlingsfeil før etter at granskingen av byggesakslederen er ferdig. Det forteller kommunalsjef Gunnar Rougnø. Fylkesmannen mener en kjeller som ble godkjent på en dag skulle vært behandlet av dem. Den suspenderte byggesakslederen granskes for å ha et firma som hjalp folk med å sende inn byggesaker til kommunen.