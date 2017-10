Varsler søksmål mot brannvesenet

Eierne av Basa-huset varsler søksmål mot Vestfold interkommunale brannvesen etter brannen i 2015. De mener brannvesenet har ansvaret for at brannen ble så stor som den ble, skriver Vestviken24. Brannsjef Per Olav Pettersen bestrider konklusjonene i en ny rapport, som er bakgrunnen for søksmålet.