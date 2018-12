I 1976 gikk Ingvar Ambjørnsen rundt på gata i Bergen og solgte diktsamlingen «Pepsikyss» for tre kroner stykke. Han var ikke spesielt stolt av verket, og da utgiftene til trykkeriet var tjent inn, kastet han halvparten av eksemplarene i en container.

Nå selges boken, eller «et lite hefte med tusjtegninger og dikt» som han selv kaller det, for godt over 18 000 kroner.

– Jeg synes det er morsomt. Samlere er jo ganske gale mennesker, sier han og ler.

Ekstra gøy synes han det er å tenke på at han kastet halve opplaget, det vil si rundt 250 eksemplarer, tilbake i 1976.

– Det hadde vært en del penger hvis jeg hadde lagt det på et eller annet loft i stedet, ler han.

– At «Pepsikyss» er blitt fryktelig dyr, har bare sammenheng med at det er så veldig få eksemplarer. Sånn er samlingens vesen, da blir det dyrt. Men jeg har litt vanskelig for å forstå det siden jeg ikke er samler selv, sier Ingvar Ambjørnsen. Foto: Torunn Myhre / NRK

– Du beskriver diktene som helt forferdelige. Er det noe godt salgstriks da?

– De som samler på dette, er ikke opptatt av de diktene i det hele tatt. Det kan jeg hvert fall si deg, ler han.

– De er samlere og samler på førsteutgaver. Det er derfor det blir dyrt.

«Blakk som ei kråke»

Forfatteren fra Larvik har gjennom årene fått jevnlige oppdateringer om «Pepsikyss», og forteller at prisen lenge har ligget på mellom 10 000 og 15 000 kroner.

At den nå går for enda mer, ble han gjort oppmerksom på for noen dager siden. Det endte i et Facebook-innlegg om historien om «Pepsikyss».

«Selv solgte jeg denne diktsamlingen på gata i 1976 for kr 3.- Men det ble fort en pinlig affære. Diktene er helt forferdelige – selv til å være skrevet av en ung mann.

Det fryktelige var at jeg oppdaget det selv nesten med en gang boka kom fra trykkeriet. Å selge dette produktet ansikt til ansikt med leseren ble etter hvert helt umulig.

Enden på visa ble at jeg kastet 250 eks i en container i Bergen. Blakk som ei kråke, men ved godt mot».

– Det var naturligvis ikke en kjeft den gangen som kunne tenke seg at noen i det hele tatt ville betale 50 kroner for den, så det er en litt morsom historie, sier Ambjørnsen til NRK.

Har aldri hatt den før

Det er Adamstuen Antikvariat i Oslo som nå selger «Pepsikyss». Daglig leder Eivind Bergmann har drevet i 35 år, og har aldri hatt denne boken før.

– Det er en ekstremt sjeldent bok, en av de mest sjeldne debutsamlingene. De fleste antikvariater har egentlig aldri hatt den, sier han.

Bergmann tror mange eksemplarer er blitt borte gjennom årene, og at det i dag kanskje bare er 10–20 igjen. Han understreker samtidig at det er ingen som vet dette for sikkert.

«Pepsikyss» kom til ham fra en samler som følte av den lå litt utenfor sitt samlerområde. Bergmann har hatt boken i en ukes tid, og satt prisen til 18 500 kroner. Han merker en interesse, men den er ikke solgt ennå.

– Det er alltid sånn med sånne ting at det må være den rette. For det første er det en sum penger, og så må man være interessert i Ambjørnsen og samle på skjønnlitteratur.