Vannscooterregler på kollisjonskurs

– Folk vil reagere på at det er fritt frem for vannscooter i nyopprettede Jomfruland nasjonalpark, mens det er forbud i Færder nasjonalpark. De vil lure på hva som er så spesielt med Færder, tenker Strandli. Han mener det må være et forbud i alle nasjonalparkene.

Forvalter av Færder nasjonalpark, Bjørn Strandli. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Bør være lik praksis

Kragerøs Ap-ordfører Jone Blikra er styreleder i Jomfruland nasjonalpark. Han støtter Strandli, og håper parken på telemarkkysten kan få på plass et forbud etter verneforskriften.

Styreleder i Jomfruland nasjonalpark, Jone Blikra. Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Da Jomfruland nasjonalpark ble opprettet i fjor ble vannscooterforbudet tatt ut av teksten helt på slutten av planprosessen.

Fritt frem i sommer

Det tar uansett tid å få på plass et forbud, og i sommer vil det trolig være fritt frem for vannscootere i den nyopprettede nasjonalparken og i Kragerø-skjærgården. – Det er sterkt beklagelig, mener Jone Blikra.