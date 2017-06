Vannscooterforbud på Tjøme

Det blir trolig totalforbud mot vannscootere i Tjøme-skjærgården i sommer. Det er klart etter at kommunestyret i går vedtok å innføre et midlertidig forbud. Ordfører på Tjøme, Bente Bjerke, forteller at vedtaket nå skal ut på høring i to uker.