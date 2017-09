Ungdommer slåss

Ti ungdommer fra Oslo brakte sammen i en slåsskamp ved Linden i Horten i halv ellevetiden i går kveld. Alle var under 18 år. Åtte av dem, gikk løs på to andre med brøytestikker. Politiet brakte de 8 inn til politistasjonen, mens to ble kjørt til legevakt med kutt og slagskader. Alle ble hentet av verger.