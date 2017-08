Forbrukerombudet har den siste tiden fått flere henvendelser fra folk som irriterer seg over at de finner politisk reklame i postkassa, til tross for at den er merket med «nei takk til uadressert reklame».

– Vi får mange henvendelser fra folk som lurer på hvorfor de får disse i postkassa når de har reservert seg mot uadressert reklame, sier Tonje Hovde Skjelbostad, fagdirektør i Forbrukerombudet.

Samfunnsnyttig informasjon

Du kan reservere deg mot uadressert reklame ved å sette en oblat på postkassa di. Mange gjør dette av miljøhensyn, og fordi de ikke ønsker at postkassa skal fylles opp, ifølge Skjelbostad.

Politisk reklame er det derimot ikke mulig å reservere seg mot.

LOVLIG: Tonje Hovde Skjelbostad, fagdirektør i Forbrukerombudet, sier politisk reklame ikke faller i samme kategori som uadressert reklame. Foto: CF-WESENBERG

– Den politiske reklamen er ansett som samfunnsnyttig, og en type informasjon som er viktig for folk å få. Derfor faller det ikke i samme kategori som uadressert reklame, sier Skjelbostad.

– Så dette er noe man må tåle når det er valgkamp?

– Det må man.

Hun understreker at unntaket kun gjelder ren politisk reklame, som for eksempel partiprogrammer.

Dersom det også reklameres for ting som koster penger eller kommersielle samarbeidspartnere, vil det raskt ansees som ordinær reklame. Da må oblaten respekteres.

Lov, men lurt?

MARKEDSFØRINGSEKSPERT: Trond Blindheim er rektor og dosent ved Høyskolen Kristiania, tidligere reklamemann og utdannet sosiolog. Foto: Knut Erik Solhaug / NRK

Markedsføringsekspert Trond Blindheim tror ikke noen har undersøkt hvorvidt det er lurt av de politiske partiene å gi folk som ikke vil ha reklame, politisk reklame i postkassa. Han tror heller ikke forbrukerne ser på det som et stort irritasjonsmoment, nettopp fordi det går under kategorien samfunnsinformasjon.

– Det blir som at det kommer informasjon om at strømmen blir borte i et visst tidsrom, eller at vei er stengt. Samfunnsinformasjon er lov å legge i postkassa til folk, men det er klart at noen hisser seg sikkert litt opp over det.

– Tenker du at folk kan være mer positive til å få politisk reklame i posten hvis det kommer fra partier de liker?

– Ja, det er alltid slik at man er mer velvillig stemt overfor propaganda og reklame hvis det kommer fra noen vi liker, sier Blindheim.

– Selger ikke noe

Vestfold KrF er et av flere partier som sender ut brosjyrer om sitt parti. Fylkessekretær Tone Helene Strat sier de har betalt for at alle postkasser skal få deres brosjyre.

– Vi ser på dette som samfunnsinformasjon og ikke reklame, for vi selger ikke noe.

Hun vil ikke kalle partiets brosjyrer for politisk reklame, og legger til at de inneholder ren informasjon om programmet deres.

– Vi har vært bevisste på at vi ikke har noe som oppfordrer mottakerne til å bli medlemmer. Vi gjør oss synlige ved å fortelle om programmet, ikke for å fiske medlemmer, sier Strat.