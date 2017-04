Så langt i år har ingen motorsyklister mistet livet i trafikken, men Trygg Trafikk opplyser at tall fra Statens vegvesen viser at selv om motorsykkel utgjør kun 5 prosent av alle kjøretøy, står de for over 20 prosent av dødsulykkene i trafikken.

Av totalt fem trafikkdrepte i Vestfold i 2016, var to av dem MC-førere. Nå som mange begynner å ta motorsykkelen ut på veiene igjen, har Trygg Trafikk flere råd til dem i håp om å unngå alvorlige ulykker.

1. Gjør deg synlig

UTSTYR: Mette Magnussen anbefaler motorsyklister å bruke en god hjelm, kjøredress og ryggskinne. – Da er mye gjort, sier hun. Foto: Yngve Tørrestad / NRK

– Sørg for at bilisten ser deg. Bruke gjerne en gul vest, sier distriktsleder Mette Magnussen i Trygg Trafikk Vestfold.

– Som MC-fører bør du også være spesielt oppmerksom i kryss. Senk farten, for det er ikke sikkert at bilførerne har sett deg. Spesielt nå tidlig om våren, når det foreløpig ikke har vært så veldig mange tohjulinger ute, fortsetter hun.

2. Veigrep

– Det ligger nå igjen en del grus på veien som MC-føreren må være spesielt oppmerksom på, sier Magnussen.

3. Forny vennskapet

Når du tar motorsykkelen ut av garasjen om våren, er det ofte flere måneder siden du kjørte den. Trygg Trafikks råd er å friske opp ferdighetene dine.

– Du må ta seg tid til å bli kjent med sykkelen igjen. Det er et halvt år eller kanskje lenger siden sist du brukte den. Ta det rolig de første turene.

– Aller helst hadde det vært smart om du tok et kurs i regi av NMCU (Norge motorsykkelunion). Filmen deres Full kontroll kan være en mellomløsning om man ikke ønsker å delta på kurs.

4 Sikkerhetsutstyr

– Det er lenge siden jeg har sett en motorsyklist i dongerishorts og uten sko nå, men det var faktisk ganske vanlig for ti år siden. Det ser vi heldigvis sjeldent nå.

Magnussen understreker at det er viktig å bruke godt sikkerhetsutstyr som hjelm, kjøredress og ryggskinne.

I tillegg ber hun bilistene være oppmerksomme på at det kommer flere og flere motorsykler ut på veiene på denne tiden av året.

– Spesielt i kryss og ved feltskifte. Man må også ta hensyn til at noen av dem kommer ekstremt fort.