Truffet av trailerhjul – E18 stengt

E18 er stengt i begge retninger ved Undrumsdal etter at en bil ble truffet av et trailerhjul. Trolig har hjulet løsnet fra en tilhenger, flydd over i motsatt kjørefelt og truffet en bil i fronten, opplyser politiet. Bilen fikk store skader og er ikke lenger kjørbar, men sjåføren er uskadd. Politiet etterforsker saken og har kontakt med trailersjåføren.