Truer med søksmål

Denne uka ble det kjent at tidligere kulturdirektør Vidar Thorbjørnsen som gikk av i 2009 har hatt en meget lukrativ avtale med fylkeskommunen.

I ni år har han jobbet tre dager i uka med full direktørlønn. Samtidig sa han at det gradvis har blitt mindre å gjøre.

– De tre siste årene har jeg vel knapt vært i tjeneste for fylkeskommunen, sa Vidar Thorbjørnsen. De samme årene har han hatt en årslønn på rundt en million kroner.

Reaksjoner

Advokat Bernt A. Nakken mener et søksmål kan bli aktuelt dersom fylkeskommunen ikke kommer med et riktig tilbud. Foto: Robert Hansen / NRK

Politikere og hovedtillitsvalgte har reagert kraftig. De mener det er selvsagt at man skal jobbe for lønna, og er provosert over at det finnes noen som har hevet millionlønn nesten uten å gjøre noe som helst.

Advokaten til Thorbjørnsen, Bernt Nakken, mener det er fylkeskommunen som har skylda for at det er blitt slik.

– Det er arbeidsgivers plikt å sørge for at de ansatte har meningsfylte dager, og det har ikke arbeidsgiver gjort i dette tilfellet, sier Nakken.

Krever å jobbe tre dager i uka med full lønn

Thorbjørnsen fikk en spesialavtale da han sluttet som direktør for ni år siden. Avtalen var at han skulle jobbe tre dager i uka med direktørlønn, i alle fall fram til han fylte 62 år.

Kontoret til Vidar Thorbjørnsen ligger i fjerde etasje og har det største vinduet på toppen med utsikt over Sandefjord havn. Alle andre i fylkesadministrasjonen har faste kontorer i fylkeshuset i Tønsberg. Foto: Robert Hansen / NRK

Som den eneste administrativt ansatte har han hatt fast kontor i Sandefjord. Alle andre har sine kontorer på fylkeshuset i Tønsberg. Fylkeskommunen går nå med på at Thorbjørnsen skal få fortsette å jobbe i Sandefjord, men mener at han nå skal jobbe 100 prosent, opplyser fylkesrådmann Øyvind Sørensen.

– Vi har bedt om en juridisk vurdering, men foreløpig forholder jeg meg til avtalen som sier han skal jobbe 100 prosent for Vestfold fylkeskommune, sier Sørensen.

Det er advokat Bernt Nakken uenig i.

Møtes til uka

– Omfanget av arbeidsplikten er det fortsatt uenighet om. Vi skal ha et møte 28. august, så får vi se hva som kommer ut av det, sier Nakken.

Han sier også at de nå først og fremst ønsker en avtale der Thorbjørnsen får en kompensasjon for å avslutte arbeidsforholdet.

Avtalen har nå vart i ni år. I dag er Thorbjørnsen 64 år, og kan i teorien stå i jobben i seks år til.

Thorbjørnsen sier han tidligere er tilbudt nesten to millioner kroner, noe han har takket nei til.