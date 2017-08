Torjan Bodvin er ansvarlig for arbeidet som gjøres med stillehavsøsters ved Havforskningsinstituttet. Han forteller at det har kommet rapporter om at arten nå har spredd seg fra svenskegrensa til Møre og Romsdal.

– Personlig tror jeg at den også finnes lenger nord, men at man ikke har den samme tradisjonen for vasse i fjæra som på Skagerrak-kysten, og dermed ikke finner den så lett.

Selv om stillehavsøstersen, som er etablert seg langs store deler av kysten, er uønsket i norske farvann, tror forskeren den er umulig å bli kvitt.

– Ett skjell kan produsere 100 millioner egg. Uansett hvor stor innsats vi legger ned, vil vi alltid overse noen eksemplarer. Det vil være nok til å bygge opp igjen bestanden.

FORSKER: Torjan Bodvin sier det er problematisk at stillehavsøsters fester seg til fjell og steiner. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Hva er den beste måten å holde dette i sjakk på?

– Vi tror det er å etablere en kommersiell utnyttelse av ville bestander. Dette er verdens største sjømatprodukt. Det spises seks millioner tonn østers i året, svarer Bjodvin.

– Hadde vært en katastrofe

Forskeren forteller at de siden 2013 har sett at flere stillehavsøsters fester seg til fjell og steiner. Han mener det er problematisk, siden det blir mer kostbart å samle de inn og fordi det ikke fullt ut blir et omsettelig produkt.

– Den er skarpere enn glasskår. Hadde det ligget glasskår langs kysten som det nå ligger stillehavsøsters, hadde det vært en katastrofe. Om du er uheldig går den rett gjennom foten din hvis du tråkker på den.

Har testet droneovervåking

Den siste tiden har Havforskningsinstituttet testet droner i arbeidet med å kartlegge bestanden av stillehavsøsters. Foreløpig er Bodvin usikker på nytteverdien.

– Vi klarer ikke å få ut stabile data som kan sammenlignes. Med dronen klarer vi ikke å skille mellom levende og døde. Vi klarer ikke å skille mellom forskjellige arter eller å måle lengde og bredde. Da mister vi de viktigste vitenskapelige dataene.

– Men det kan være et veldig viktig verktøy for å formidle og visualisere.