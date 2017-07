Tror dette er fremtidens karakterordning

Elevene på Ringshaug ungdomsskole i Tønsberg har de siste tre årene ikke fått karakterer på prøver underveis, de har bare fått standpunktkarakterer to ganger i året. Skolenes landsforbund, som er tilknyttet LO, roser ungdomsskolen for å gjøre noe annerledes.

– Det mest gledelige er at lærerne selv har tatt initiativ til en undervisningsmetode hvor de fokuserer mer på læringsprosessen enn på karakterer, sier forbundsleder Anne Finborud.

– Fremtidsrettet

STØTTER: Anne Finborud mener Ringshaug ungdomsskole har gjort mye riktig når de har droppet karakterer på prøvene. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Hun er imponert over at rektor Mette Krogh og lærerne på Ringshaug ungdomsskole har turt å endre på en praksis som har blitt fulgt i mange år. Til tross for at eksamenskarakterene til avgangselevene ikke har endret seg, mener Finborud at dette er veien å gå.

Ungdomsskolen mener elevene i større grad tar til seg tilbakemeldinger når ikke karakteren står ved siden av. Ifølge rektoren er det største målet at flere elever fullfører videregående opplæring. Det kommer også Skolenes landsforbund til å følge med på, sier Finborud.

– Frafall i videregående skole er et problem vi ikke har funnet gode løsninger på. Vi synes dette er både spennende og veldig fremtidsrettet.

Hun oppfordrer andre skoler til å prøve det samme.

– I tillegg hadde det vært fint om noen høgskoler forsket på dette, slik at vi får flere svar på hvor bra dette fungerer, sier Finborud.

Ringshaug ungdomsskole er ikke den eneste skolen som har droppet karakterer på prøvene underveis. Utdanningsdirektoratet har imidlertid ingen oversikt over hvor mange skoler som gjør det.

FÅR ROS: Rektor Mette Krogh og lærerne ved Ringshaug ungdomsskole roses av Skolenes landsforbund. Foto: Henrik Bøe / NRK

Kritiserer regjeringen

Samtidig som Finborud roser skolen, kritiserer hun regjeringen, som hun mener er for opptatt av måling og sanksjoner. Hun viser til nasjonale prøver og krav til mattekarakterer for å komme inn på lærerutdanningen som eksempler på temaer hun mener overskygger debatten om skolepolitikk.

SVARER: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener Skolenes landsforbund bommer med kritikken. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Vi vil ha mer oppmerksomhet rundt troen på elevenes vilje til å lære. Det mener vi Ringshaug ungdomsskole har bidratt til, men vi ser for lite av det i regjeringens politikk.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener Skolenes landsforbund bommer med kritikken.

– Vi er opptatt av at elevene lærer det de skal. Det betyr at vi selvfølgelig må ha tiltro til at elevene ønsker å lære. Vi må også ha engasjerte gode lærere, klare rammer og høye forventninger til hver enkelt elev.

Kunnskapsministeren sier det er helt opp til skolene om de ønsker å ha karakterer på prøvene underveis.

– Jeg synes det spennende at man prøver noe annet, så lenge man holder fast på at elevene skal få skikkelige tilbakemeldinger. Jeg er ikke for å fjerne karaktersystemet, men så lenge man har sluttvurdering og eksamen er det opp til hver enkelt skole å bestemme om de vil gi karakterer underveis.