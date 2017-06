Travkusk slipper skattekrav

Sandefjord tingrett mener et vedtak fra Klagenemnda for merverdiavgift mot en travkusk er ugyldig. Kusken klaget på et vedtak om etterberegning av moms på premie- og oppsittpenger, men fikk ikke medhold av nemnda. Sandefjord tingrett mener pengene kusker får utbetalt i forbindelse med løpskjøring ikke er avgiftspliktig omsetning. Staten må betale mer enn 860.000 kroner i saksomkostninger til kusken og Det Norske Travselskap.