1. Du må gjennomskue og forstå teknologien. Teknologien er skapt for å fange interessen og oppmerksomheten din

2. Ta styringa selv. Finn ut hvordan du vil bruke teknologien, og ikke la teknologien bruke deg. Må du være tilgjengelig for alle eller må du heller være tilgjengelig for seg selv? Hvem er det viktig å være tilgjengelig for?

3. Administrere varsler. Ønsker du lydvarsel, skjermvarsel eller bare et symbol på at det har kommet en ny melding?

4. Administrere arbeidsdagen. Finn ut når du skal jobbe med e-post, sosiale medier og de viktigste arbeidsoppgavene.