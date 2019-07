To personer er pågrepet for hakekors-hærverk

Politiet skriver på Twitter like etter klokka 18 at de har pågrepet to menn i 20-åra for skadeverk.

– De vedkommende er pågrepet og siktet for skadeverk på minnesmerket, sier operasjonsleder André Kråkenes i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Det pågår en videre etterforskning, men det er ikke flere som er mistenkte i saken, ifølge Kråkenes.

De to mennene kommer til å bli avhørt.

Det var Tønsbergs Blad som første meldte at forbipasserende hadde tipset avisa om hærverket mandag morgen.

– Jeg er sjokkert og målløs. Dette er å vanære ofrene etter 22. juli, sier Fabian Wahl Sandvold, leder i AUF Vestfold.

Håper på en fin markering

Bydrift var raskt ute og fjernet malingen fra steinen.

Fabian Wahl Sandvold er leder av AUF i Vestfold. Foto: Privat

– Jeg håper dette får folk til å åpne øynene og gjør at flere deltar på minnemarkeringen, sier Wahl Sandvold.

I kveld klokken 19.00 er det planlagt en minnemarkering ved steinen.

– Det er viktig at vi er mange som støtter opp under de etterlatte og minnet av dem som ble drept. Vi må stå opp mot hatet.

Det er i dag åtte år siden 77 mennesker ble drept i terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya.

– Jeg hadde aldri trodd at det finnes mennesker som gjør slikt hjemme i Tønsberg, sier Wahl Sandvold som var ti år i 2011.

Viktig å markere

Jonas Gahr Støre, leder av Arbeiderpartiet mener taggingen viser at det er viktig å ta avstand fra høyreekstreme holdninger.

– Det er sjokkerende, og jeg tenker særlig på de pårørende og etterlatte som opplever dette på denne dagen som har så mange vonde minner, sier Støre til NRK.

Støre mener derfor det fortsatt er like viktig å markere 22. juli.

– Det er flest hverdager i året, og på disse dagene er det mange som lever med smerte fra det som skjedde. De fortjener å bli sett og hørt, sier han.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) reagerer også sterkt på hærverket:

Minnesmerket har stått ved Teie hovedgård, men ble flyttet til Minneparken ved Hotel Klubben i Tønsberg sentrum etter ønske fra Støttegruppen 22. juli avdeling Vestfold.