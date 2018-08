Etter at den nye E18 forbi Larvik er åpnet, og Farrisbrua har erstattet den gamle E18-brua, måtte det gamle veisystemet rives.

Fredag klokken 10.15 ble derfor den 270 meter lange utrangerte E18-brua, og en noe kortere fylkesveibru, sprengt til 6 000 tonn småstein. Fylkesveibrua var cirka 100 meter lang.

I utgangspunktet skulle sprengingen skje klokken 12, men dette ble fremskyndet grunnet varslingen om kraftig vind i fylket fredag.

Bruene som nå er revet, gikk over Farriselva, Vestfoldbanen og fylkesvei 303, som er forbindelsen ned til Larvik fra Farriseidet.

Stengt i cirka en uke

Rivingen betyr konsekvenser for trafikken i området. Spesielt gjaldt dette under sprengingen da også E18 ble stengt mellom Bommestad og Sky i cirka 20 minutter, mens fylkesvei 303 er beregnet ryddet og klar for åpning cirka 17. august.

Av og på E18 ble stengt nordover og sørover fra Farriseidet fredag klokken 08.30. Fra Larvik skiltes det da til E18 via Bommestad.

– Fylkesvei 303 vil bli stengt i forkant av selve sprengningen og i cirka en uke etterpå. Tilførselen til byen må dermed skje andre veier. Jeg anbefaler å ta av ved Bommestad. Når vi har disse stengte veiene, vil trafikken ledes om Langestrandsområdet, sier politistasjonssjef i Larvik, Tor Eriksen.

Rød sikkerhetssone: Adgang forbudt fra klokken 09.30. Hus evakueres. Gul sikkerhetssone: Ingen mennesker utendørs. Folk må være inne fra klokken 10.00. Sort strek: Veien er stengt. Kun kjøring til eiendommene på Farriseidet. Pil: Enveisregulert på Langestrand: Opp Eidgata og ned Øvre Damsbakken. Parkering forbudt i Kleiverveien. Stopp forbudt, unntatt korte stopp for av- og påstigning. Parkering forbud i begge gater. Blått symbol viser utsiktspunktene. Foto: Illustrasjon/Statens vegvesen

Flyforbud og vakthold

Det ble tatt flere grep for å håndtere trafikkflyten i området, som omfattende skilting, samt manuell dirigering av trafikken.

Statens vegvesen opplyser også at det ble bygget solid beskyttelse under bruene, i form av solide matter og steinfylling, slik at ikke noe skulle bli skadd under sprengningen.

Vakter passet på at ingen var i nærheten.

– Sikkerhet er det viktigste av alt, sier Eriksen.

Sprengningen fører også til flyforbud. I en radius på fire kilometer fra Farriseidet og 800 meter opp i luften er det flyforbud mellom klokken 09.00 og 13.00 på fredag. Dette inkluderer også droner.

Bane Nor har allerede togstopp på denne strekningen i sju uker for omlegging av jernbanesporet til den nye Eidangertunnelen.