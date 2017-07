To dømt i hasj-sak

To menn ble dømt og to menn ble frifunnet i saken der 30 kilo hasj ble funnet på en gård på Nykirke i Horten kommune. Den antatte hovedmannen i 40-årene fra Danmark er dømt til to års fengsel. Mens en annen dansk mann er dømt til et års fengsel for å ha pakket om 4,6 kilo hasj, skriver Gjengangeren.