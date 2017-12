Tjener penger på brukte merkevareposer

Søker du på «Louis Vuitton pose» på Finn.no får du opp hele 129 treff med poser som er til salgs.

I enkelte av disse annonsene selges selve produktet sammen med originalposen, mens andre annonserer kun handleposen.

Selger posene sine

Prisen på en brukt handlepose med merkevarenavnet på ligger på alt fra 150 til 500 kroner stykk.

Blant dem som selger posene sine på nett finner vi Henriette Wolden. Hun la merke til andre som solgte posene sine, og tenkte at hun kunne gjøre det samme.

SELGER POSER: Henriette Wolden er en av de mange som tilbyr andre å kjøpe hennes eksklusive handleposer med merkevarenavn. Responsen er imidlertid laber ifølge henne selv. Foto: Privat

– Jeg har selv brukt de som dekorasjon, men man blir litt lei og det tar unødvendig plass. Derfor tenkte jeg at noen andre kanskje kunne ha glede av dem, sier Wolden.

– Hvordan er interessen?

– Det er litt opp og ned. Det er et par stykker som har sendt meldinger på de jeg har lagt ut, spurt om mål og bydd litt, svarer hun.

Wolden tror årsaken til at folk er villige til å kjøpe posene handler om at de forbinder merket med fine ting, og at emballasjen er fin å se på.

– Begynte som en spøk

Også Martin Stendahl selger sine merkevareposer på nett. Han forteller at det hele begynte som en spøk.

FIKK DÅRLIG SAMVITTIGHET: Martin Stendahl har kun solgt én merkevarepose hittil. Den solgte han for rundt hundre kroner, og han fikk dårlig samvittighet etterpå sier han. Foto: Privat

– Jeg kom over en annonse der en jente solgte disse posene, og da tenkte at jeg skulle prøve det jeg også, forklarer Stendahl.

Stendahl tror årsaken til at folk kjøper posene har med status å gjøre. Selv har han kun solgt én pose hittil, og da fikk han litt dårlig samvittighet etterpå.

– Å betale hundre kroner, jeg mener, det er jo tross alt bare en papirpose, sier han.

– Tegn på sosial usikkerhet

Rektor og sosiolog Trond Blindheim ved Høgskolen i Kristiania har bakgrunn fra reklamebransjen. Han forklarer trenden med å kjøpe brukte merkevareposer med et behov for å kompensere for sosial usikkerhet.

FORKLARER TRENDEN: Sosiolog Trond Blindheim forklarer at merkevaren kompenserer for sosial usikkerhet. I tillegg kan posene forsvare en kjøpsbeslutning og redusere usikkerhet. Foto: www.mh.no

– Dette viser hvor sterke noen merkevarer er for ungdommer som er i en alder hvor de er usikre. De kan gjemme seg bak en merkevare som kompenserer for sosial usikkerhet, sier Blindheim.

Selv kaster både han og kona poser med merkevarenavn på.

– Du legger jo ikke tingene tilbake i posen når du ikke bruker dem, forklarer han.

Han legger til at de eksklusive posene og innpakningene handler om reduksjon av kognitiv resonans, ved at kunden tenker «Oj, dette var dyrt! Men se hvor eksklusivt det er når de pakker det oppi en fin emballasje».

– Det reduserer usikkerheten om det var vits i å bruke så mye penger på produktet, og dermed blir kjøpsbeslutningen forsvart og usikkerheten redusert.