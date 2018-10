Det er funnet urin og ekskrementer i nesten alle hjørner i den store bygningen, under trappene, i heisene, på perrongen og i jernbanesporet. Enkelte har til og med tatt seg forbi gjerder. Gangene utenfor betalingsdoene er et av stedene det er verst.

– Til nå har vi politianmeldt 15 personer, sier kommunikasjonssjef i Bane Nor, Kristin Paus.

Holmestrand har en av landets nyeste togstasjoner, sprengt inn i fjellet ved byens sentrum. Men i lang tid har stasjonen vært utsatt for folk og hunder som tisser og bæsjer i alle kriker og kroker.

TISS: Sporene etter urineringen er tydelig når NRK kommer på stasjonen onsdag morgen. Foto: Robert Hansen / NRK

Toalettene koster penger

– Det finnes fem doer i fjellhallen. Disse koster 10 kroner å bruke og man må betale med kredittkort, sier Paus.

Tydeligvis er det mange som ønsker å spare pengene ved heller å lure seg bak et hjørne.

Det eneste problemet for dem som tar sjansen, er at hele stasjonsområdet overvåkes av over 100 kameraer, og at vaktene enkelt kan ta ut bildebevis.

– Det er helt umulig å gjøre dette uten å bli sett. Vi anmelder konsekvent alle til politiet, sier Paus.

Noen har også tatt selfier mens de tisser og lagt ut på nettet, men politiet mener det bare er noen enkelttilfeller.

Må betale

– Vi har skrevet ut seks bøter for urinering på Holmestrand stasjon, bekrefter politioverbetjent Jan Frode Johannessen.

BØTELEGGER: Politioverbetjent Jan Frode Johannessen sier at de etterforsker alle anmeldelsene. Foto: Robert Hansen / NRK

I disse tilfellene lyder bøtene på mellom 4 000 og 5 000 kroner. Johannessen sier at politiet vil ha det rent og ryddig i det offentlige rom, og at de derfor har valgt å etterforske sakene og også gitt ut bøter.

– Så det er dyre dråper, sier han, og legger til at de fleste anmeldelsene er av voksne folk.

Inne verre enn ute

Paus i Bane Nor tror ikke folk er verre i Holmestrand enn andre steder, men sier at hele stasjonen er innendørs. Derfor merkes det bedre når noen gjør fra seg. De fleste andre stasjoner er utendørs med busker og trær i nærheten.

– Hvorfor kan dere ikke ha gratis toaletter?

Hadde doene vært åpne hadde det ført med seg andre uønskede problemer, mener Paus. Hun legger til at Bane Nor ikke tjener penger på dette. – Pengene som kommer inn, går til renhold og vedlikehold, forteller hun.

Jan Frode Johannessen i politiet sier de ikke kjenner til andre stasjoner som har problemer med urinering av samme omfang som i Holmestrand, der noen tisser innendørs hver eneste uke.

Politiet og vaktselskapet kommer til å overvåke situasjonen nøye framover.