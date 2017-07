Tiltalt etter knivstikking

En 20 år gammel kvinne er tiltalt for grov kroppsskade etter knivstikking på Framnes i Sandefjord i desember i fjor. Det skriver Sandefjords Blad. Både den tiltalte kvinnen og en mann fikk skader i knivstikkingen. Kvinnen er også tiltalt for vold mot denne mannen. Det er satt av to dager til rettssaken i september.