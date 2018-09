Tidligere toppleder har ikke fått ett jobbintervju på fire år

– Jeg føler at jeg har mye mer å gi. Inne i hodet mitt er ikke jeg 62, sier Per Oluf Olsen fra Larvik.

Han er bioingeniør og har lang arbeidserfaring fra inn- og utland innen farmasøytisk industri. Han har vært både konsulent og toppleder, men han er 62 år.

Olsen begynte å søke jobb i Norge for fire år siden. Da var han altså 58 og den «magiske grensen» var nådd, skal vi tro tall fra Senter for seniorpolitikk.

Triste skjebner

– I gjennomsnitt svarer norske ledere at du er for gammel til å komme på intervju når du er 58 år. Vi mistenker da at de heller ikke leser søknaden, sier direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk.

Hun tror ikke det ligger en vond mening bak, men at det heller handler om en tro på at en trenger yngre folk for å kunne fornye seg og oppdatere kompetansen.

KOMPETANSE: Kari Østerud mener en kan gå glipp av en arbeidstaker som fungerer godt fra dag en om man driver med alderssortering. – Det er ikke slik at kompetanse bestemmes av hvilken alder du har, sier hun. Foto: John-André Samuelsen / NRK

– Min bekymring er at det er noen triste skjebner der ute – at flinke folk som kunne gjort en knakende god jobb hos en arbeidsgiver fra dag en, ikke blir vurdert og blir gående arbeidsledig. Det er ressurssløsing som vi ikke råd til i Norge.

Siden 2003 har Senter for seniorpolitikk årlig spurt flere enn 600 ledere om deres holdninger til eldre arbeidstakere, og lederne tenker at du er en eldre arbeidstaker idet du passerer 55 år.

Ansikt til ansikt

Per Oluf Olsen jobbet i 30 år for verdens største legemiddelkonsern Pfizer. Han var blant annet regionleder i Øst-Europa. I en alder av 52 tok han seg noen hvileår. Det burde han kanskje ikke gjort, for etter å ha søkt aktivt etter jobb i fire år, har han til nå ikke blitt innkalt til ett intervju.

Han begynner å miste troen på at det er mulig å komme i jobb, men tror et jobbintervju ville endret mye.

– Da har jeg mulighet til å selge meg selv, til å se personene på andre siden av bordet og til å se om det kan være noen felles interesser som gir meg mulighet til å komme inn i arbeidsmarkedet igjen. Ikke bare bli et ark i en bunke som blir skjøvet til side på grunn av alder, og eventuelt andre ting.

AKTIV: For å få dagene til å gå og holde seg i form, trener 62-åringen hver dag. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Skeptiske

Seniorrådgiver i Nav Arbeidsliv, Bjørn Gulliksen, snakker med bedriftsledere om hvordan de skal beholde godt voksne arbeidstakere, eventuelt ta inn nye.

– Mange bedriftsledere blir litt overrasket når de tenker over at bedriften allerede er i en situasjon at de har eldre arbeidstakere, og de trenger dem jo. De vil gjerne fortsatt ha dem med på laget.

Han møter også ledere som er skeptiske til å ansette eldre.

– De tenker da at det ofte er personer som er litt passé siden de er på jobbsøk nå. Men det er nok også avgjørende hvilken kompetanse de er ute etter, og hva slags kompetanse søkeren har.