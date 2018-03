– Jeg fikk en pinne av Teodor som jeg holdt meg fast i, sier Tobias Walaker.

De to 11-åringene var ute og lekte, og skulle ta en snarvei over et jorde, da Tobias gikk gjennom isen i en bekk ved Sandeelva tirsdag kveld. Theodor tok tak i kameraten sin og holdt fast i ham, men fikk ikke dratt han opp av vannet alene.

11-åringen fant frem telefonen sin, og ringte etter hjelp. Tobias var delvis dekket av det kalde vannet.

Satt fast

Politiet ble varslet like før klokken 17.30 tirsdag kveld, og alle nødetatene, inkludert et Sea King-helikopter, rykket ut.

– Da jeg prøvde å komme meg løs knakk isen enda mer. Jeg fikk løs bena og holdt dem langs vannkanten, men det var så glatt at de skled ned i vannet igjen, sier Tobias Walaker.

Theodor tok mobilen til kameraten og ringte foreldrene hans, samtidig som han snakket med ambulansen med sin egen telefon før den gikk tom for strøm.

– Da brannvesenet kom fram dro de han i en gummibåt bortover snøen. Jeg har ikke lyst til å oppleve det igjen at kompisen min ligger på bakken, og er veldig frossen og stiv, sier Theodor.

BELØNNET: Tobias Walaker takket kompisen for innsatsen med en gave. Foto: Vegard Unger Ellefsen / NRK

Lettet og takknemlig

Faren til Tobias er sliten etter et hektisk døgn.

– Det kunne gått veldig ille. Han kunne ha ikke kommet opp igjen, sier faren til Tobias, Anders Walaker, til NRK.

LETTET: Anders Walaker sier det har vært et hektisk døgn, men er lettet over at det gikk bra med sønnen. Foto: Vegard Unger Ellefsen / NRK

Det var Theodor som ringte ham, og fortalte hva som skjedde.

– Først trodde jeg det var snakk om en liten pytt på et jorde, men så skjønte jeg alvoret i det. Da ble det litt hysterisk stemning.

Walaker forteller videre at det siste døgnet har vært preget av mye følelser, og takknemlighet over Theodors og nødetatenes innsats.

– Jeg er veldig lettet og takknemlig for at det gikk så bra med Tobias.

Stolt og rørt over sønnens innsats

Theodors mor, Elisabeth Kvamme, er stolt over hvordan sønnen reagerte.

– Den første gangen han ringte, var han ganske hysterisk. Men jeg har snakket med helsepersonellet som snakket med ham på telefonen, og da hadde han vært rolig. Det er veldig bra, sier hun tydelig rørt.

HANDLET RASKT: Theodor Kvamme sørget for at nødetatene kom fram til stedet. Foto: Vegard Unger Ellefsen / NRK

Tobias var veldig kald da redningsmannskapene kom til stedet, og han ble fraktet til legevakta i Drammen for undersøkelser.

– Begge var veldig redde, men glad for at ting tross alt hadde gått bra, sa operasjonsleder Jan Egil Groth i Sør-Øst politidistrikt til NRK tirsdag kveld.

Daniel Ottervang, politibetjent ved Sande lensmannskontor sier Theodor gjorde alt riktig.

– Ikke bare får han passet på kameraten, men har får ringt og varslet politiet som setter i gang et større apparat. Når uhellet er ute må man varsle tidlig, sier han.

Tynn is

Dykkerleder Per Egil Tufte i Drammensregionens brannvesen rykket ikke selv ut til hendelsen i Sande tirsdag kveld, men han ber folk være obs, ta forholdsregler og følge eventuelle fareplakater om de skal ut på islagte vann, bekker eller elver.

– Det er bra sirkulasjon i vannet ved utløp av bekker og bekkeos, og der kan isen være veldig tynn, sier han.

BREV: «Takk for den gode hjelpen jeg fikk av deg i går. Neste gang går vi lysløypa», står i brevet Theodor fikk av Tobias.