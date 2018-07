– Metoo har fått røska opp i en del type oppførsel, men ikke så mange har tatt opp dette med forslag om kjøp av sex, sier Kjetil Prestesæter, leder i Norsk Massasjeforening.

USERIØST: Leder i Norsk Massasjeforening, Kjetil Prestesæter, sier at useriøse klinikker er med på å ødelegge bransjens rykte. Foto: Norsk Massasjeforening

Han mener det er en kjønnsdiskriminerende krenkelse å spørre om å kjøpe sex av noen som ikke tilbyr det.

– Jeg synes det er rart at dette ikke har fått noe fokus i forbindelse med kampanjen. Disse spørsmålene er grove krenkelser og er vel så ille som å bli forsøkt sjekket opp av sjefen på julebord.

Vil ha «happy ending»

EKSTRATJENESTER: Phaithoon Lindhjem driver både massasje- og frisørsalong i Tønsberg og forteller om eldre menn som vifter med pengene for å få hun til å gjøre ekstratjenester. Foto: Siril Marie Borgersen / NRK

Phaithoon Lindhjem fra Thailand driver salong i Tønsberg og forteller at det nesten hver eneste dag kommer norske menn og spør om hun også utfører ekstratjenester i tillegg til massasje. Hun blir både redd og sliten av det.

– De tilbyr meg mer penger for å gjøre ekstratjenester som for eksempel «happy ending». Noen prøver også å ta på meg, forteller Lindhjem.

Føler du deg utrygg på jobb?

– Ja, jeg er redd. Jeg pleier som regel ikke å ta drop-in timer på grunn av dette.

– Jeg må sitte å passe på

REDD: Lindhjem er redd når hun er alene på jobb og håper disse henvendelsene snart tar slutt. Foto: Siril Marie Borgersen / NRK

Som oftest er Lindhjem alene, men når mannen er hjemme vil hun at han skal sitte i salongen å passe på. Da er hun trygg.

– De kommer til og med og spør når jeg sitter der. De tror de kan gjøre hva de vil fordi hun er utledning og thai. Jeg synes det er ekkelt, og jeg er engstelig når jeg er bortreist, sier ektemannen Mario Bergner.

– Mange driver useriøst

Prestesæter legger ikke skjul på at det er mange som driver useriøst og at dette ødelegger for bransjen.

– Noen steder forekommer dette med ekstratjenester. Det er klart at dette går utover ryktet og navnet til thaimassasjen fordi man da kan forbinde det med andre ting.

– Drar alle over én kam

Toy Sripirom Johnsen er styremedlem i Den Thailandske Kvinneforening i Norge og mener det er på tide å bli kvitt stempelet.

FOREBYGGING: Toy Sripirom Johnsen jobber også som lærer i norsk samfunnsfag for thailendere i Norge. I denne jobben prøver hun å forebygge med å lære vekk norske lover og regler. Foto: Gunnar Strømve

– Thaikvinner blir stemplet av det norske samfunn. Av mangel på kunnskap tror jeg mange nordmenn bare antar at alle thaimassører driver med slike ting fordi de har vært i Thailand eller vært hos useriøse klinikker hvor slike ting forekommer, forklarer hun.

Vil bli kvitt fordommene

Generelt har thaikvinner i Norge fått et dårlig rykte, mener Johnsen og innrømmer selv at hun har fått spørsmål hvor mye hennes mann har betalt for henne.

– Dette er ikke bra, og disse fordommene er vi nødt til å bli kvitt. Jeg tror vi kan greie det, men samfunnet må søke sannheten og slutte å lene seg på ryktene, sier Johnsen.