Tenåringer dømt for vold

Tre tenåringsgutter er i Larvik tingrett dømt for vold mot en mindreårig gutt. Én av de tiltalte er dømt for to voldshandlinger mot gutten, mens de andre var involvert i én episode hver. To av guttene er dømt til betinget fengsel, mens den siste må betale en bot på 8000 kroner.