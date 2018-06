– Jeg synes det kunne vært mer Pondus-striper i bladet, sier Idar Oddvik.

Han er glad i tegneserien om den fotballglade pubeieren og har lest serien i alle år. Som fast abonnent er han blant dem som har merket at det blir mindre av selve serien i bladet.

PONDUS: Den siste utgaven av landets mest populære tegneserieblad, inneholder kun 16 sider med egen serie. Foto: Magnus Lutnæs Aas / NRK

I juninummeret inneholdt kun 16 av 50 sider Pondus-striper. Resten er andre tegneserier og innlegg. Det betyr sisteplass i den uformelle undersøkelsen NRK har gjennomført i kioskhyllen.

– Jeg skjønner at mange vil ha mer Pondus, men jeg klarer ikke lage mer. Da vil det gå på bekostning av kvaliteten, sier Pondus-skaper Frode Øverli til NRK.

Pondus kommer dårligst ut

Med en prislapp på 50,90 kroner, betaler du over tre kroner for én side Pondus. Til sammenligning består alle 98 sidene i det siste Fantomet-bladet av Fantomet. Det betyr 70 øre per side, og mye mer for pengene.

Her er en oversikt over tegneseriene vi har sjekket, og innholdet:

Laster Highcharts-innhold

Vi fikk ikke sjekket Donald Duck-, Sabeltann- og Tom & Jerry-bladene. Disse var pakket i plast.

Én mann står bak

GJØR ALT SELV: Frode Øverli tegner og skriver tegneseriene Pondus og Rutetid fra måned til måned. Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix

MEST FOR PENGENE: Alle de 98 sidene i Fantomet-bladet vi sjekket består av egen serie. Foto: Magnus Lutnæs Aas / NRK

Han har fått med seg at noen lesere synes det er lite originalt innhold i bladene, men tar det som et kompliment til Frode Øverli.

– Folk elsker serien hans så høyt at de ikke får nok, sier Løkling.

Tegner fra måned til måned

Frode Øverli jobber med Pondus hver dag, og sier han kunne laget flere striper i måneden, men at resultatet ville blitt dårligere. Det ønsker han ikke. Ei heller å gi ut bladet sjeldnere.

– For min del hadde det blitt mer avslappende med lengre intervaller, men jeg er opptatt av at det er et månedsblad for å ha en viss kontinuitet, sier han.

Dette koster tegneserien per side: Tegneserie Pris per side Pris for blad Nemi (hefte) 4 kroner 59,90 kroner Rutetid 3,2 kroner 50,90 kroner Pondus 3,2 kroner 50,90 kroner Lunch (hefte) 2,6 kroner 58,90 kroner Billy 2,4 kroner 49,90 kroner Agent X9 1,6 kroner 129 kroner Fantomet 0,7 kroner 69,90 kroner

Et antologiblad

Pondus er et antologiblad med andre tegneserier, en velbrukt modell i Norge. Selv slo Øverli gjennom med Pondus som biserie i bladet «Ernie».

– Det gir nye serietalenter sjansen i en etablert serie, så de kan vokse og kanskje få et eget blad, sier Løkling.

– Jeg håper leseropplevelsen av bladet gjør opp for at jeg ikke klarer å produsere med Pondus, sier Øverli.

For Idar Oddvik sin del kommer han ikke til å si opp abonnementet, selv om bladet inneholder mest andre serier.

– Jeg leser Pondus, Eon og Lunch. Resten hopper jeg over, sier Oddvik.