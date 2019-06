Sykler 100 mil i denne doningen for kvinnefotballen

– Jeg tror dette er en verdensrekord. Ingen har syklet så langt på denne type sykkel, sier Aron Folmoe.

I 14 år har kameratgjengen som kaller seg for Horten ekspedisjonsklubb, stått for utallige stunt.

De har blant annet krysset Skagerrak på en hjemmelaget flåte, men nå er de i gang med det største stuntet av alle.

– Vi skal sykle fra Kiel til Reims i Frankrike for å se damene knuse Nigeria i fotball-VM, sier Folmoe.

HORTEN EKSPEDISJONSKLUBB: Øverst: Lars Petter Aas Haug, Eirik Belaska, Aron Jørgensen Folmoe. Nederst: Stian Olsen, Kristian Haugen Jørgensen, Marius Lillebø. Foto: Privat

Målet med sykkelturen er å skape blest rundt kvinnefotball, noe gjengen mener det er for lite av.

Hyller kreativiteten

Tidligere toppseriespiller Melissa Wiik, som nå er trener for Sandefjord Fotball Kvinner i 2. divisjon, hyller kreativiteten til gutta fra Horten.

– Det er veldig morsomt at de finner på litt ekstra sprell for å skape blest rundt damefotball, sier hun.

EKSPERT: Melissa Wiik er ekspertkommentator for NRK under VM. Foto: NRK/Julia Marie Naglestad

Hun skulle likevel ønske det ikke var nødvendig, men ser en økende interesse for fotball som spilles av damer.

– I Vestfold har vi klart å få 450 tilskuere på en seriekamp, sier Wiik og påpeker at det er større interesse for kvinnefotball utenfor Norge.

10 mil om dagen

Gutta har syklet gjennom tre land og konkurrert i straffespark med et belgisk kvinnelag før de har reist videre.

Sykkelen er av typen Surrey, har seks seter og er fraktet til Norge med containerskip fra Kina.

Turen er på drøyt 100 mil og gjengen har beregnet at de skal sykle 10 mil om dagen i 10 dager.

– Vi har ikke trent mye, men vi har livserfaring, sier Aron Folmoe.

De startet torsdag forrige uke, og kampen de skal rekke spilles lørdag klokka 21.00.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Kartet viser avstanden som sykles i luftlinje.

Fryktet togulykke

Alt har så langt ikke gått helt smertefritt. I Nederland satte seksmannssykkelen seg fast mellom to stolper foran en jernbaneovergang.

– Selvfølgelig bestemte toget seg for å komme da vi nesten var gjennom. Det var tilløp til panikk og vi var redde for at vi måtte fullføre med en halv sykkel.

Sykkelen fikk en flenge i taket etter bommen, men kom seg stort sett helskinnet forbi.

– Moralen at hvis redskapen for stor, så ikke press den gjennom, påpeker syklistene.

BOM FAST: Her står de bom fast ved en jernbaneovergang i Nederland. I Facebook-gruppen «Horten – Reims. 100 Mil På Kina-sykkel» kan man følge turen. Foto: Privat

Slitte dekk

Med ti timer på plastseter hver dag og minimalt med lagringsplass, klages det ikke over komforten.

SLITES: Foten til Eirik Belaska og dekkene har fått hard medfart.

– Vi er ikke jålete folk som har behov for Sherpaer. Vi har med oss det vi står og går i, pluss tre boksere og et par sokker, sier Marius Lillebø.

Såre rumper og stive lår hadde gutta regnet med, men onsdag måtte Eirik Belaska forlate sykkelen etter å ha pådratt seg en vond fot som ingen legemidler kunne kurere.

– Selv om viljen og kondisen kan fortsette, så skal man ha to bein også etter ekspedisjonen, sier Marius Lillebø.

Belaska fikk i stedet oppgaven med å kjøre følgebil.

Fredag morgen melder ekspedisjonsklubben at de har syklet over 75 mil og at syklen ruller fortsatt, til tross for at produsenten ikke trodde den villle tåle turen.

– Hvis vi ikke kommer frem i tide, så er det mekaniske problemer som feller oss. Beina er gode og motivasjonen er på topp.

– Heia Norge!

VERDENSREKORD?: Guinness ble kontaktet om stuntet, men mente det ville være for vanskelig å dokumentere reisen på riktig måte. Horten ekspedisjonsklubb tror likevel de er verdens første til å sykle distansen på en «Surrey bike» med seks seter. Foto: Horten ekspedisjonsklubb