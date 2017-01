Svindlet venner for 30 millioner

En mann i 50-årene fra Horten er i Sandefjord tingrett dømt for å ha lurt venner og bekjente til å låne ham til sammen mer enn 30 millioner kroner.



Kim Kardashian. Mannen i 50-årene trodde han hadde truffet kvinnen i sitt liv. Foto: Lionel Cironneau Lionel Cironneau / AP Photo

Mannen forklarte i retten at det hele startet da han ble kontaktet av en kvinne på datingnettstedet Match.com. Kvinnen skrev på dårlig norsk, og ba ham ta kontakt på hennes private e-postadresse. Mannen svarte, og fikk en ny e-post på engelsk. Kvinnen forklarte at hun opprinnelig var fra Florida, men hadde flyttet til Malaysia for å motta arv etter moren.

Hun sendte mannen flere bilder, men politiets etterforskning viser at bildene er av den amerikanske realitystjernen Kim Kardashian.

Det fremstår som helt usannsynlig at Kim Kardashian skulle ha registrert en profil på match.com under falsk navn og bostedsland. Dom, Sandefjord tingrett

Ba om penger

Etter kort tid ba kvinnen mannen om å sende betydelige pengebeløp, ifølge dommen. Hun forklarte at hun trengte penger til å betale avgifter før hun kunne motta arven.

Tingretten mener framgangsmåten er bedre kjent som nigeriasvindel. Gjennom flere år har mannen overført penger til 33 utenlandske mottakere. Retten mener mannen selv trodde at han drev et seriøst forretningsprosjekt i Asia.

For å finansiere dette er han nå dømt for selv å ha svindlet venner og bekjente for til sammen over 30 millioner kroner.

Mannens forsvarer, advokat Per Kristian Hansen, sier at mannen ikke har noen kommentar på nåværende tidspunkt.

Svindlet 7 personer

To av de største enkeltbeløpene lurte mannen fra to brødre. Til den ene broren forklarte mannen at han skulle betale skatter og avgifter for å frigi penger som var låst på konto i utlandet. Broren lånte mannen mer enn 7 millioner kroner.

Den andre broren fikk en lignende forklaring, og lånte mannen 9,2 millioner kroner. De to brødrene visste ikke at den andre hadde lånt mannen penger.

Mannen er nå dømt for bedrageri av 7 personer. I tillegg til forklaringen om pengene som var låst i utlandet, har mannen brukt en forklaring om at foreldrene hans trengte penger til å betale skatter og avgifter før de skulle motta et arveoppgjør.

– Spesiell sak

Personene mannen har svindlet har vært venner og bekjente, og også personer mannen kjente gjennom menigheten Smiths venner.

– Det har vært relasjoner mellom gjerningspersonen og långivere som gjør at man har stolt veldig på domfelte og dermed har lånt ut nærmest på grunn av muntlige opplysninger, sier politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt, Jan Stapnes.

Mannen er også dømt for grov hvitvasking. Han stilte sin fars bankkonto til disposisjon for mottak av til sammen over 200 000 amerikanske dollar som var utbytte av straffbare handlinger. Retten mener imidlertid at mannen ikke handlet forsettlig.

Til sammen er mannen dømt til tre års fengsel, i tillegg til at han må betale mer enn 9 millioner kroner i erstatning til de fornærmede.