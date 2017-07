Svartelistet pukkellaks på kroken

En sjelden og svartelistet lakseart tatt i Lågen i forrige uke vekker bekymring. Lågens framtid og Norsk institutt for naturforskning frykter at pukkellaksen skal blande seg med eller konkurrere ut atlanterhavslaksen i Numedalslågen. Norsk institutt for naturforskning ber folk melde fra om de får pukkellaks, skriver Østlands-Posten.