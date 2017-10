Straffes ikke for Facebook-bilde

En mann i slutten av 30-åra er i Tønsberg tingrett dømt til 60 timers samfunnsstraff for brudd på våpenloven og for å ha brukt og dyrket narkotika. Mannen var også tiltalt for å ha lagt ut et bilde av seg selv på Facebook der han var iført en politiuniform, men ble frifunnet fordi retten mener bildet ikke har bidratt til å svekke folks tillit til politiet.