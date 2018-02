Identitetstyveri er alvorlig for den det gjelder, da det krever mye tid og krefter for å ettergå alt det de kriminelle kan ha gjort i ditt navn. For å forebygge at din identitet blir stjålet er det en rekke tiltak du kan ta i bruk.

Lås postkassen din for å hindre tyveri av personopplysninger som kommer i posten.

La vær å oppgi personlig informasjon til ukjente over internett, på teleofn eller e-post uten at det er du selv som har initiert det.

Riv i stykker eller brenn dokumenter som inneholder personopplysninger.

Begrens antall kort og personopplysninger i lommebok og vesker.

Klikk aldri på linker i e-post for å legge inn personinformasjon på siden du kommer til.

Legg aldri igjen personinformasjon hos bedrifter du ikke vet nok om.

Sikre dine kontoer for epost og nettsamfunn med totrinns-pålogging der det er mulig, eventuelt med sikkerhetsspørsmål og alternativ epostadresse.

Sjekk om forbindelsen er kryptert når du skal legge inn persondata, som for eksempel kredittkortnummer, navn og e-post adresse.

Unngå bruk av debetkort. I motsetning til debetkort betyr bruk av kredittkort vanligvis et visst nivå av beskyttelse mot identitetstyveri og kan begrense summen du vil bli ansvarlig for å betale i forbindelse med misbruk.

Kilde: NorSis