Stenger E18 i helgen

– Grunnen til at vi stenger er at vi skal ha en oppgradering av Brekketunnelen som er den siste av seks tunneler på E18 i nordre Vestfold som skal oppgraderes, sier Byggeleder Øyvind Pettersen-Dahl i Statens vegvesen.

Strekningen mellom Island og Helland i Holmestrand på E18 vil være stengt hele helgen, forteller byggelederen til NRK. Strekningen er nærmere åtte kilometer lang.

Statens vegvesen begynner oppgraderingen av sørgående løp i tunnelen førstkommende fredagen. Om et par måneder vil de lede trafikken over i det andre løpet slik at de kan oppgradere nordgående løp i tunnelen.

– Slik planen ser ut nå så stenger vi førstkommende fredag klokken 20:00, og vi vil holde på så lenge det er nødvendig. Vi holder det stengt frem til seinest søndag morgen klokken 06:00, sier Pettersen-Dahl.

Omdirigering og kø

– Av praktiske grunner så stenger vi fra Island til Helland, det vil si at sørgående trafikk blir ledet om fra Islandkrysset og inn på riksvei 35, også kalt Bispeveien. Mens nordgående trafikk blir ledet av på Helland slik at man må kjøre gamle E18 gjennom Holmestrand, sier byggelederen.

– Kan man forvente kø?

– Det kan nok bli litt kø, men normalt pleier dette å gå greit i helga. Vi har gjort dette noen ganger før og det har ikke vært noen store problemer.

Byggelederen sier de forventer å være ferdig med oppgraderingen av tunnelen i begge løp innen påske.