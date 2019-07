Stavernfestivalen får miljøkritikk

Mens andre festivaler tar i bruk spiselige tallerkener, gjenbruksglass og kildesortering, henger en av Norges største festivaler etter.

– Vi skal ikke kildesortere i publikumsområdet. Det er rett og slett av praktiske årsaker.

Miljøsjef på Stavernfestivalen, Morten Dalen står foran et hav av grå og oransje søppeldunker. Det forventes opp mot 25.000 publikummere hver dag i tre dager.

– Dårlig kvalitet når publikum sorterer

Dalen tror det er nok å håpe at publikum i det hele tatt velger å kaste søpla i dunkene. Selv har han sett flere slippe søppel rett på bakken. Sammen med Norsk Gjenvinning har festivalen bestemt seg for én type søppeldunk på området.

FORT GJORT: Bim Cornelia Kase påpeker at kildesortering fort kan gå i bakleksa når man er ute og har det gøy. Foto: Privat

– Du står av og til med en ting i hånda og tenker hvor i huleste skal jeg kaste denne?

Det sier Bim Cornelia Kase, kommunikasjonssjef i Norsk Gjenvinning. Hun sier at avfallet uansett måtte blitt gått igjennom på nytt om festivalen hadde hatt et kildesorteringstilbud for publikum.

– Ellers blir det så dårlig kvalitet at kildesorteringen til slutt ikke blir verdt det.

Forskjell blant norske festivaler

Øyafestivalen i Oslo har en annen erfaring.

– Publikum er faktisk overraskende flinke til å sortere. Og det gjør jobben med å sortere etterpå mye enklere, sier Øyafestivalens miljøsjef, Ingrid Kleiva Møller.

De opplever at publikum er fornøyd med å kunne sortere som hjemme. Deres publikum får sortere rest-, mat- og plastavfall. Festivalen samarbeider med Natur og Ungdom. De sorterer avfallet videre i 15 ulike stasjoner.

Kleiva mener dette gjør at 70 prosent av avfallet blir gjenvunnet og kan brukes på nytt.

Ikke mulig med gjenbruksglass

– Vi har ikke noen konkrete miljømål, bortsett fra at vi ønsker å være gode på det.

Festivaler som Vinjerock, Parkenfestivalen og Kongsberg Jazzfestival er sertifisert som Miljøfyrtårn. Dalen ønsker ikke å kommentere om Stavernfestivalen ønsker sertifiseringen. Det må først opp i styret.

FLERE DUNKER: Morten Dalen forteller at de i år har flere søppeldunker på området enn tidligere. Foto: Bendik Hansen / NRK

Roskilde-festivalen har i år gått over til gjenbruksglass. Øyafestivalen har kuttet ut nærmere 300.000 engangsglass ved å gjøre det samme.

Ifølge Dalen går ikke det på Stavernfestivalen.

– Vi opererer med voldsomt store volumer. Det er snakk om flere hundre tusen glass. Etter samtaler med våre leverandører er det ikke noen god løsning for den størrelsen vi er på nå.

– Ikke godt nok

– Jeg syns det er rart at de tenker sånn om publikummet sitt, sier Matilde Løvvik. Hun reagerer på at Dalen tror det er for mye for publikum å bruke søppeldunkene på festivalen.

Løvvik er sentralstyremedlem i Natur og Ungdom. De jobber blant annet med renovasjon på Øyafestivalen. Hun var selv på Roskilde, og fikk inntrykk av at ordningen med gjenbruksglass fungerte bra.

Hun mener festivalen i Stavern ikke gjør en god nok jobb.

– Hvis man klarer det på Roskilde, så tenker jeg at man også skal klare det på Stavern.