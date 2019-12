Fredag kveld gikk det et stort steinras i sørgående retning på E18 i Larvik. Raset skjedde tett på innkjøringen til Larviktunnelen, litt sør for Bommestadkrysset. Ingen personer ble skadet.

Fjellblokken som stod igjen, er nå sprengt ned.

Det er opprettet en sikkerhetssone på 250 meter fra der sprengingen skjedde. 17 vakter er i området for å sørge for at ingen kommer innenfor sikkerhetssonen.

Fjellblokken var på 300 kubikkmeter. Det vil si 700–800 tonn med stein, forklarer Tore Kaurin, avdelingsdirektør i Statens vegvesen i Vestfold og Telemark.

De regner med å måtte sprenge bitene som er kommet ned i mindre biter senere.

Store forsinkelser

Stengingen av E18 har ført til lange køer i Larvik sentrum. Vegvesenet anbefaler reisende som skal gjennom Vestfold å kjøre indre rute mellom Holmestrand og Siljan.

– Vi håper også at befolkningen i Larvik prøver å unngå å kjøre bil. Må du kjøre, så får du kjøre. Men hvis du kan gå, sykle eller ta buss, så gjør det, sier Kaurin.

Nå etter sprengingen, skal fjellet renskes og omfanget av videre sikring bli vurdert.

Vegvesenet håper å kunne åpne nordgående løp på E18 for trafikk i begge retninger i løpet av uka.

– Hvilken dag får vi forhåpentligvis vite i løpet av tirsdag, skriver de i en pressemelding.