På lørdag tenkte mannskapet om bord i redningsskøyta «Eivind Eckbo» i Tønsberg at de måtte finne på noe å trene på. Fordi det var bitte lille julaften valgte de å lage en julehilsen i samme slengen.

De bestemte seg for å lage et søkemønster som brukes i SAR-operasjoner (search and rescue) – denne gangen med en spesiell form.

– Vi tenkte at det var relativt enkelt å få til navigasjonsmessig. Og så er juletre et typisk julesymbol, sier skipperen bak julehilsenen. Foto: Skjermdump/Marine Traffic

– Vi laget et søkemønster som et juletre og så tenkte vi at vi kunne øve på det ute i Oslofjorden, forteller skipper Jan Kristiansen til NRK.

Det var Sysla Maritim som først skrev om julehilsenen.

15–16 nautiske mil

Resultatet ble et søk på 15–16 nautiske mil.

– Det ble et juletre som er 15–16 nautiske mil i omkrets, og cirka 3,5 nautisk høyt fra fot til topp, det vil si cirka 6,5 kilometer høyt, sier Kristiansen.

Redningsselskapet har delt bildet som viser søkemønsteret, på sosiale medier. Det har ført til mye oppmerksomhet.

– Det er blitt en veldig respons. Veldig god respons, mange tomler opp og mange hyggelige kommentarer og ønsker om en god jul, og takk for jobben vi gjør.