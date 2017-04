Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har en oversikt over produkter under DSBs ansvarsområde som er eller kan være farlige. Blant produktene som tilbakekalles, er en vegghengt telysholder fra Søstrene Grene.

Årsaken er at det er en fare for at malingen i den øverste telysholderen kan ta fyr.

– Den sorte malingen kan bli for varm av telyset under, og ta fyr. Telysene står for nære, sier daglig leder ved Søstrene Grene i Tønsberg, Helene Søttar, til NRK.

Får pengene igjen

Hun har ikke et nøyaktig tall på hvor mange telysholdere av denne typen de har solgt, men kan fortelle at det dreier seg om en del.

De har lagt ut informasjon på sin hjemmeside, og hengt opp plakater i butikken som informerer om at kundene kan levere tilbake telysholderen og få pengene igjen.

Søttar har imidlertid registret at flere har valgt å ikke levere telysholderen tilbake til butikk.

– De vil beholde den og heller bruke batteridrevne telys, sier hun.