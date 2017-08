Sølv i NM i golf

Mariell Bruun fra Larvik golfklubb ble nummer 2 i NM i golf, som ble spilt på Atlungstad utenfor Hamar i helgen. Bruun, som ble norgesmester i 2014, satte banerekord på den tredje runden, men en svak andrerunde gjorde at Bruun endte på totalt 2 under par, to slag bak vinneren Karoline Lund.