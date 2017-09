Snegler kan lukte farger

Årets sneglesesong fikk en treg start med mange kjølige netter utover forsommeren. Nå er den derimot i full gang, og det merkes i enkelte hager.

Les også: Slik tar du knekken på brunsneglene

Kresne snegler

I løpet av sommeren har det skjedd noe rart i hagen til tidligere Grønn Glede-programleder Mette Stensholt Schau.

OPPDAGET SNEGLESPISTE BLOMSTER: Tidligere programleder for hageprogrammet Grønn Glede, Mette Stensholt Schau, fant ut at sneglene hadde spist mer av den hvite krysantemumen hennes enn de to andre. Foto: John-André Samuelsen / NRK

– Jeg oppdaget at snegler har forsynt seg grådig av den hvite krysantemumen min. De har spist litt av den rosa også, men ikke rørt den røde, forteller Stensholt Schau.

Spørsmål rundt hvorfor sneglene har foretrukket den hvite blomsten fremfor de andre to dukker opp. Har sneglene godt fargesyn? Eller er det lukten som gjør det? Smaker de forskjellig?

Vi tar en telefon til en som har peiling på snegler, nemlig Erling Fløistad. Han er utdannet gartner og jobber som kommunikasjonsrådgiver ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). De siste to årene har han svart på utallige spørsmål om brunsnegler.

SNEGLENES FAVORITT: Den hvite og lyserosa krysantemumen til venstre er tydelig foretrukket som sneglemat. Den rosa i midten har også blitt spist litt på, mens den røde får stå i fred. Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

Les også: Færre brunsnegler etter sein vår

Lukter seg frem

Fløistad kan fortelle at snegler har et svært begrenset syn, men luktesansen deres er det ingenting å utsette på. For sneglene bruker for det meste luktesansen til å orientere seg, eller så kalte kjemoreseptorer.

SNEGLEEKSPERTEN: Erling Fløistad er utdannet gartner og jobber som kommunikasjonsrådgiver ved NIBIO. Han svarer ofte på spørsmål som handler om snegler. Foto: Erling Fløistad / NIBIO

Dette kan også forklare hvorfor sneglene i dette tilfellet har latt seg friste mer av den hvite krysantemumen enn den røde.

– Det er jo kjemi som bestemmer fargen i blomstene, og den kjemien gjør nok også utslag i lukta fra plantene. Og da er det den hvite som lukter og smaker best for sneglene, forklarer kommunikasjonsrådgiveren.

Men Fløistad legger til at han ikke er i tvil om at sneglene kan finne på å spise de andre to krysantemumene også, bare de blir sultne nok.

Andre kjente favoritter hos sneglene er Tagetes, Sommergeorginer og Dahlia. I kjøkkenhagen er salat og bønner populært.

Les også: Blomstene brunsneglene hater

–​ Rydd hagen!

Nå som høsten står for tur så har Fløistad et godt råd til deg som vil unngå å få hagen invadert av brunsnegler til neste år.

– Rydd hagen! Og gjør det nå, selv om det kanskje kan bli litt kaldere dager utover i september. Det er nemlig nå sneglene parer seg og legger egg, sier Fløistad.

Eggene legger sneglene på mørke steder, som for eksempel under planker, steiner eller blomster.

– Fortsett å luke og fjern skrot fra hagen, så unngår du at sneglene får formere seg i fred, avslutter Fløistad.