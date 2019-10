18. oktober tas de gamle 50- og 500-lappene ut av sirkulasjon. Selv om Norges Bank må ta imot sedlene i ti år frem i tid, oppfordrer de deg til å bruke gamle sedler eller sette dem inn på konto innen den tid.

Arbeidet med å utvikle en ny seddelserie startet for sju år siden. Serien vil være komplett når 1000-kroneseddelen lanseres senere i år, opplyser Norges Bank på sin nettside.

Årsaken er å hele tiden ha sikre sedler for å unngå forfalskning.

– De siste årene har mange av landene rundt oss gitt ut nye og sikrere sedler. Seddelforfalskning er heldigvis lite utbredt i Norge, men dersom våre sedler blir dårligst i klassen, risikerer vi at forfalskning blir et problem, sier Leif Veggum på siden. Han er direktør for kontante betalingsmidler i Norges Bank.

FORFALSKNING: Direktør for kontante betalingsmidler i Norges Bank, Leif Veggum, sier at sedlene byttes ut for å unngå forfalskning. Foto: Norges Bank

Milliarder i omløp

I månedsskiftet september/oktober var det, ifølge Norges Bank, 8,1 millioner gamle 500-kronesedler og 12,4 millioner gamle 50-kronesedler i omløp.

Veggum opplyser videre på siden at banker og andre står fritt til å ta imot sedlene etter at de er utgått, men at det enkleste likevel vil være å bruke dem opp eller sette dem i banken senest 18. oktober.

Hilde Marie Juvodden, kundevert i DNB i Tønsberg, sier de kommer til å ta imot sedlene som nå går ut, til august 2020. Dette varierer fra bank til bank. Hun ber likevel folk sjekke om de har gamle 50- og 500-lapper hjemme.

– Det kan ligge sedler i vinterjakker, jeg fant en 100-lapp i min jakke en gang. Det kan ligge i skuffer. Vi har også foreldre som kommer innom nå og setter inn penger konfirmanter fikk i mai. Det kan være lurt å ta en titt i skuffer, skap og jakker.

De har hatt en del kunder innom for å sette inn penger slik at de blir kvitt de gamle sedlene.

SE I SKUFFER, SKAP OG JAKKER: Kundevert i DnB Tønsberg, Hilde Marie Juvodden anbefaler folk å se etter sedler som skal ut av sirkulasjon den 18. oktober. Foto: Helena Rønning / nrk

– Så er det en del loppemarkeder og auksjoner hvor folk får inn gamle sedler som ikke er klar over at de har gått ut. Så det kan være veldig greit å ta en sjekk på dette nå før 18. oktober, sier hun.

Fant penger i skuffen

Håvard Stenersen var innom banken onsdag for å sette inn 800 kroner i gamle sedler.

– Kona har fulgt med, så det var hun som sendte meg hit, sier han.

Også Kai Thomas Hansen har fått med seg at sedlene skal ut av sirkulasjon.

– Så det var litt flaks at jeg fant dem gjemt i en gammel skuff. Da fikk jeg hvert fall vekslet dem inn før det var for sent, sier Kai Thomas Hansen.

Nå skal han ta en ekstra runde hjemme for å se etter kontanter.