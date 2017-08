Snapchat-funksjon skaper uheldige situasjoner

I juni kom den populære mobilapplikasjonen Snapchat med «Snap Map», en funksjon som blant annet gir brukere mulighet til å overvåke posisjonen til vennene sine.

Den integrerte kartløsningen viser konkret land, by, adresse, bygg og til og med hvem du er med, noe som har vist seg å skape sjalusi og misforståelser blant brukerne.

Da den nye funksjonen ble tilgjengelig, raste flere personverneksperter mot oppdateringen. Det gjorde også politiet og Barnevakten.

– Å dele posisjonen sin kan ha uforutsette konsekvenser. Det kan også være at andre misbruker informasjonen, noe som kan føre til en krenkelse av privatlivet, sier juridisk rådgiver i Datatilsynet, Tobias Judin.

KRITISK: Juridisk rådgiver i Datatilsynet Tobias Judin sier at ombudet ikke har endret sitt kritiske syn på mobilapplikasjonens nye funksjon. Foto: Datatilsynet

Trodde kjæresten var utro

NRK har blant annet blitt fortalt om en uheldig situasjon som har oppstått på grunn av kartfunksjonen.

En dag bestemte en fyr seg for å overnatte hjemme hos foreldrene sine i et rekkehus. I det samme bygget bodde det en jente, som naturligvis også sov hjemme den natten. Kjæresten til gutten visste ikke om dette, men så på Snapchat at begge to tilbrakte natten på samme adresse, noe som ga vedkommende et relativt stort forklaringsproblem.

– Det viser hvordan personopplysninger kan misforstås og mistolkes. Sporene vi legger igjen etter oss kan fortelle mye om livene våres, men de kan også gi feil inntrykk av hvem vi er, og det er noe man må være påpasselig med, advarer Judin.

ILLUSTRASJON: Slik så det ut på Snapchat da jenta så kjærestens posisjon om natten. Foto: Snapchat

Les også: Eldrebølge på Snapchat

– Skru på «spøkelsesfunksjonen»

Snapchat har 166 millioner daglige brukere, og det er rimelig å anta at flere millioner bruker den nye funksjonen.

UNDERHOLDENDE: Bård Hermansen (23) mener det er god underholdning å se hvor kompisene havner hen etter en tur på byen. Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

– Det som er litt morsomt er å se hvor kompisen ender opp hvis man har sett at han har holdt på med en dame, i hvert fall hvis man har både han og jenta på Snapchat. Så det spøker vi med en del internt, ler 23 år gamle Bård Hermansen.

Han er en av flere NRK har kommet i kontakt med som har skrudd på «spøkelsesfunksjonen» i applikasjonen.

Det gjør at ingen kan se han på kartet, samtidig som han kan se sine venner.

KONTROLL: Emma Louise Fon Mathisen (23) har tatt søsteren sin i å lyve om hvor hun befinner seg ved hjelp av Snap Map. Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

– Men jeg overvåker ikke sånn ellers, og jeg synes ikke at folk trenger å vite hvor jeg er. Jeg vil ha litt privatliv, rett og slett, sier Hermansen.

Han anbefaler andre til å skru på denne funksjonen av og til.

– Folk vet som oftest hvor du er hele tiden uansett.

Mener at det ikke er farlig

Emma Louise Fon Mathisen synes derimot at det ikke er noe problematisk å gi andre innsyn i hvor hun befinner seg i verden.

– For mange kan det være litt ekkelt, spesielt hvis man er en offentlig person som gjør at mange har interesse av posisjonen din. Men for meg, som en helt vanlig 23-åring, så tror jeg ikke at det er så veldig farlig.