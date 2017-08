Like etter klokken 19.30 torsdag kveld ble nødetatene varslet om en brann i en lagerbygning på Kaldnes i Tønsberg. Slottsfjellfestivalen hadde fullt av utstyr i den 2 000 kvadratmeter store bygningen, og festivalsjef Christoffer Rød, som bor i Horten, kastet seg i bilen så snart han fikk høre om brannen.

– Det var ganske uvirkelig. Jeg så flammene da jeg kom til Jarlsberg, og da konkluderte jeg raskt med at det kom til å brenne ned til grunnen.

SE VIDEO: Brannen førte til lkraftig røykutvikling på Kaldnes Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Brannen førte til lkraftig røykutvikling på Kaldnes

– Innsatsen kan ikke kjøpes tilbake

Han forteller videre at alt av utstyr som de har skaffet seg gjennom festivalens 15 år, er borte.

– En ting er det materielle, en annen ting er at det er mange tusen timer med arbeid som har gått tapt.

Det er blant annet snakk om 30–40 paller med egenproduserte skilt.

– Det er ikke sponplatene som har verdi der, men de mange hundre timene som ligger i å lage det.

Også 200–300 sofaer de har samlet inn fra loppemarkeder og brukt i mange år, er tapt. Rød understreker at det viktigste er at ingen personer ble skadd, men forteller at det gjorde vondt å se på brannen torsdag kveld.

– Det var grusomt å stå å se på at ting en har brukt ti år på å skaffe seg forsvant i løpet av en halvtime. Det er ikke sånt man bare kan kjøpe tilbake. Det er forferdelig trist.

Festivalledelsen har ikke full oversikt over hva de har mistet ennå, eller hvor store verdier det er snakk om.

– Det er litt vanskelig å fatte omfanget før en har satt seg ordentlig ned og sett på det. Det er sikkert mye vi ikke skjønner at vi mangler før det er festivaltid igjen, men det er snakk om mye utstyr.

LAGERBRANN: Lagerbygningen ble totalskadd i brann torsdag kveld. Ingen personer ble skadd. Foto: Linn Udnes / NRK

Neste års festival

Slottsfjellfestivalen arrangeres hver sommer på Slottsfjellet i Tønsberg, og nå har arrangørene mye arbeid foran seg.

– Vi starter på scratch igjen. Det er det ingen tvil om, sier Rød.

– Får denne brannen noen konsekvenser for neste års festival?

– Jeg tenker at nå er det bare å kline til, og begynne å skaffe det vi trenger. Hvis jeg skal prøve å finne en trøst, så er det det at dette kunne skjedd på et verre tidspunkt, i juni for eksempel. Nå skal vi samles og diskutere hvordan vi skal håndtere dette videre.

Bygningen har også fungert som lokalet for nattklubbkonseptet Kastellnatt, og Rød skal nå begynne å tenke på alternative lokaler.

– Jeg er litt i sjokk, og har ikke helt fattet omfanget av det.

FESTIVALSJEF: Christoffer Rød dro til Kaldnes da han fikk høre om brannen. Han er på stedet igjen fredag. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Seigmens utstyr ble reddet

Musiker Kim Ljung, kjent fra blant annet bandene Seigmen og Zeromancer, dro også til Kaldnes så fort han fikk høre om brannen.

Han har nemlig øvingslokale nesten vegg i vegg med lagerbygningen. Brannvesenet klarte imidlertid å redde alt av deres utstyr.

– Det skyldes både flaks og dyktighet. Vi fikk gitt en beskjed til brannvesenet ganske tidlig om at det var verdifullt utstyr i lokalet som ligger en halv meter unna Kastell-bygget. Brannvesenet spylte da på det bygget under hele brannen.

Ljung kjenner arrangørene i Slottsfjell godt, og stod sammen med Rød torsdag kveld.

– Det var trist. Jeg vet hvor mye innsats som har vært lagt ned i tingene som stod der inne, sier han.