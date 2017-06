Slik unngår du lukt fra søpla

– Den verste lukta er fra rekeskall og matavfall med fluelarver, forteller renovatør Henrik Strøm i Vesar. Han er en av dem som kjører rundt i nabolaget ditt og tømmer søppelkassene.

LUKT: – Den verste lukta kommer fra gamle rekeskall og der det er fluelarver, sier renovatør Henrik Strøm hos Vesar i Vestfold. Foto: Igor Tratkowski / NRK

Og verst er det når gradestokken har holdt seg godt over 20 grader i noen dager, for det er jo nettopp da folk flest nyter ferske reker. De aller fleste går rett ut i søpla med rekeskallet for ikke å få lukt inne i huset, og dermed setter lukta gjerne sitt preg på hele nabolaget.

Men det finnes noen enkle triks.

Frys ned

– Man kan fryse ned matavfall som lukter, som for eksempel rekeskall, og så kan du legge det ut i søpla kvelden før tømming, sier kommunikasjonssjef Kaia Ross Lind i Vesar.

GODE RÅD: Kommunikasjonssjef Kaia Ross Lind i Vesar sier at et godt tips er å legge tørre brødskalker i fuktig søppel, slik at det trekker til seg væsken. Foto: Igor Tratkowski / NRK

Et annet knep er å legge tørkepapir eller tørre brødskalker i fuktig matavfall, slik at det trekker til seg væsken. For det er gjerne fukten som skaper lukten.

– Det er også viktig å knyte posen godt igjen, og vaske matavfallskassen regelmessig, sier Lind.

Vask godt

Å vaske store, dype søppelkasser er ikke alltid en enkel øvelse, men man kommer langt med hageslangen.

– Spyl godt med hageslangen og la det stå litt vann i kassa. Hvis det er veldig skittent, kan man ha litt salmiakk i vannet og bruke en kost, sier Kaia Ross Lind.

Når man så har skylt kassa, bør den stå til tørk før man har oppi ny søppel.

Tips for å unngå lukt fra søpla Ekspandér faktaboks Frys ned rekeskall og fiskeavfall i matavfallsposer og kast det kvelden før søppeltømming.

Hvis du har fuktig matavfall, legg tørkepapir eller tørre brødskalker i posen som suger til seg fuktigheten.

Beholderen for matavfall som du har under kjøkkenbenken, bør stå uten lokk for å slippe ut fuktighet.

Sørg for å sortere søpla godt slik at det ikke kommer matavfall i restavfallet.

Knyt alltid posene godt igjen.

Skyll plastemballasje, glass og hermetikk.

Spyl søppeldunkene innvendig med vannslangen regelmessig.

Om nødvendig fyll ca. halve søppelkassa med vann, ha i litt salmiakk og la stå en halvtime før du skyller kassa.

Husk å la kassene tørke godt etter vask.

Et søppelstativ med tak som skjermer mot sola, kan hjelpe noe mot lukt fra søpla.

Du kan også plassere beholderne i skyggen, men husk å si ifra til renovatørene at du har flyttet kassene. Kilde: Vesar

Fort ut

Jon Wennerød på Husvik i Tønsberg har et søppelstativ nederst i innkjørselen. Han synes ikke det er noe godt alternativ å fryse ned matavfall.

KASTER RASKT: – Søpla vil jeg ha fortest mulig ut av huset, sier huseier Jon Wennerød på Husvik i Tønsberg som ikke bryr seg om det lukter litt fra søppelstativet. Foto: Igor Tratkowski / NRK

– Nei, søpla vil jeg ha fortest mulig ut av huset, men vi spyler kassene regelmessig for å få vekk lukt, sier Wennerød.

Og slik er det nok for de fleste, så renovatør Henrik Strøm må nok belage seg på nok en sommer som er preget av lukten av rekeskall.

– Du som jobber i en slik bransje, får kanskje det vi kaller smusstillegg?

– Det tror jeg ikke, men det hadde vært noe, sier Henrik Strøm og ler før han drar videre på roden i sommervarmen.