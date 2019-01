Slik sikrer du den digitale arven

– Alle bør sørge for å dele mapper med viktige bilder og filer med familiemedlemmer, mens man ennå lever, sier Hans Marius Tessem i slettmeg.no.

Vi lever stadig mer digitalt, og har bilder, dokumenter og brukerkontoer spredt på et utall antall tjenester på nett.

– Det kan være vanskelig for pårørende å finne fram til verdifulle minner når en person dør, sier Tessem.

INFORMASJON: Hans Marius Tessem jobber med informasjonssikring. Han sier nettselskapene er stadig mer opptatt av informasjonssikkerhet, men det sørger også for at det kan ta mye tid å nøste opp i en avdøds digitale liv når det blir vanskelig å komme seg inn på kontoene. Foto: Truls Antonsen / NRK

Tar tid

Hos flere skylagringstjenester kan pårørende få tilgang til alle filene til en person som er død dersom man legger fram dokumentasjon.

Tessem mener det kan være problematisk dersom pårørende får full tilgang til en avdøds personlige filer og usorterte bilder.

– Dersom man for eksempel har vært i et tidligere forhold og har bilder av eksen, kan det lett misforstås når man ikke er i live og kan begrunne bildene, sier han.

– Bruk testament

Advokat Hanne Skråmm Espeland i Tenden Advokatfirma i Tønsberg, jobber med arverett og sier det tradisjonelle dødsboskiftet er blitt mer digitalt.

– Vi ser at det stadig dukker opp utfordringer knyttet til avdødes digitale liv. Folk er ikke bevisst nok til å ta med informasjon om digitale eiendeler i testamenetet, sier Espeland.

NYE UTFORDRINGER: Advokat Hanne Espeland sier digital tilstedeværelse skaper nye utfordringer når man skal nøste opp i dødsbo. Foto: Ryan Burch

Hun mener de som skriver testamente, bør vurdere om det er behov for et eget punkt som gjelder digitale eiendeler og informasjon rundt det.

– Vi anbefaler ikke noen å gi bort passord til andre. Det tryggeste er derfor ved testament å gi noen som står deg nær en adgang til å innhente all nødvendig påloggingsinformasjon etter at man er død, dersom man ønsker det, sier Espeland.

– Hva med unge mennesker som ikke har begynt å tenke på testamentet?

– Jeg er per i dag ikke kjent med andre fullgode løsninger. Testament er aktuelt for alle som ønsker å legge føringer for verdier og eiendeler etter død, uansett alder.

Lag en plan for brukerkontoene Ekspandér faktaboks Har du Google-konto kan du velge hvem du vil varsle og hva du vil dele, dersom du går bort.

Dropbox kan gi tilgang til avdødes filer dersom man fremlegger dokumentasjon.

På Facebook kan avdøde få en minnekonto. Du kan selv velge hvem skal forvalte den.

Apple opplyser til NRK at de har strenge personvernregler når det kommer til å la familie få tilgang til avdødes kontoer. Her kan kun pårørende få tilgang dersom det er oppgitt i et testament eller om det foreligger en rettsordre.

Ulik praksis

Ifølge advokaten bør det stå hvilke kontoer, tilganger, bilder og annet som skal slettes når man dør eller hvem som skal forvalte affeksjonsverdi som bilder.

Espeland sier det er stor variasjon i hvor enkelt det er for pårørende å få tilgang til filer som er lagret hos ulike nettselskaper, dersom de ikke har passordet.

I noen tilfeller vil en skifteattest eller bostyrerattest være tilstrekkelig for å få tilgang til nødvendig påloggingsinformasjon.

– Dette er et område som er under stadig utvikling, og de ulike selskapene har tilknytning til ulike land med ulik praksis og krav, sier hun.

Slik gjør de unge:

Ane Marte Haldorsen (30): – Jeg har skrevet ned hvor jeg har brukerkontoer på nett i en bok, også har jeg backup av bilder på harddisker i tillegg.

Ane Marte Haldorsen (30) fra Sandefjord. Foto: Vegard Unger Ellefsen / NRK

Jakob Jøsok (22): Jeg har faktisk aldri tenkt på hva som skjer med filene mine når jeg dør, men det burde jeg kanskje gjøre.

Jakob Jøsok (22) fra Bergen. Foto: Vegard Unger Ellefsen / NRK

Mariam Engstrøm (28): – Jeg har ikke tenkt så mye på hva som skjer med brukerkontoene og filene mine dersom jeg dør. Men en venninne har satt opp meg som pårørende på hennes Facebook-konto, slik at jeg kan ta hånd om den, skulle hun dø.

Mariam Engstrøm (28) fra Horten. Foto: Vegard Unger Ellefsen / NRK

Daniel Volleng (24): – Jeg har ikke så mye bilder eller lignende ute på nett, og bryr meg fint lite om hva som skjer etter jeg dør.

Daniel Volleng (24) fra Horten. Foto: Vegard Unger Ellefsen / NRK