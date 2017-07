Slik lagrer du brennbar væske og gass riktig

– Det er noen helt klare regler som gjelder for oppbevaring, sier Frits Johansen, branningeniør i Vestfold interkommunale brannvesen.

Sommertid betyr hyppigere bruk av gass og bensin, enten det er snakk om bensin til gressklippere og båter, eller propan til gassgriller, campingvogner og varmelamper.

Råd for lagring

Ifølge forskriftene for lagring av gass og bensin, kan man oppbevare opptil 55 liter med brannfarlig gass og 10 liter brannfarlig væske inne i sin boenhet. Dersom man har garasje eller utvendig bod kan man oppbevare opptil 90 liter med gass og 50 liter væske.

BØR SJEKKES: Gassbeholdere bør sjekkes jevnlig for sprekker og skader. DSB anbefaler å bytte slangen etter to til fem år. Foto: Yngve Tørrestad / NRK

– Det viktigste er at du ikke sett bensinkanner eller gassbeholdere på loft eller i kjeller, poengterer Johansen.

Grunnen til dette er at det ofte er dårlig ventilering, og det er derfor fare for at gass kan samle seg opp. På loft kan det også være vanskelig å komme til for å gjøre en innsats dersom det skulle begynne å brenne.

Lufta i rommet der gassbeholderen står, kan rett og slett eksplodere dersom det skulle lekke gass, og en gnist antenner det.

Derfor anbefales det å oppbevare beholdere stående, sjekke at utstyret ikke er gammelt og overholde mengden som er gitt for lagring.

Enkle grunnregler Ekspandér faktaboks Kontroller at utstyret er tett

Lekkasje i slanger og tilkoblinger er den vanligste årsaken til ulykker. Steng ventilen

Steng alltid flaskens ventil når propanutstyret ikke er i bruk. Slik kan du være sikker på at det ikke lekker ut gass. Flasken skal oppbevares stående

Propanflasken har en sikkerhetsventil som forhindrer at den eksploderer ved brann. For at ventilen skal fungere riktig, må flasken alltid håndteres og oppbevares stående. Hold riktig trykk i flasken

For å være sikker på at du ikke får for høyt trykk i utstyret, må du ha en trykkregulator tilkoblet propanflasken. Vær nøye med å velge riktig regulator fra en kvalitetsleverandør til det tilkoblede utstyret. Ventiler tilstrekkelig

Du må alltid forsikre deg om at du har tilstrekkelig ventilasjon når du bruker propanutstyret. Ved forbrenning av 1 kilo propan går det med 12 kubikkmeter luft. Plasser ikke propanflasken under grillen

Hvis propanflasken utsettes for sterk varme, kan sikkerhetsventilen åpnes og slippe ut gass. Plasser derfor ikke flasken under grillen eller på steder der temperaturen kan overstige 65 grader Celsius, f.eks. balkonger med glassvegger eller biler i direkte solskinn. Propan er brensel

At propan brenner, er selve nytteverdien ved den. Det stiller krav til forsiktighet. Eksperimenter aldri med egne installasjoner. Kilde: AGA

VÆR OBS: Det er viktig å kontrollere at beholderen er tett, og at ventilen lukkes når utstyret ikke er i bruk. Dersom utstyret lekker kan fare for brann eller eksplosjon oppstå. Foto: Illustrasjon/Teknologisk Institutt

Gassbeholdere i campingvogner

– Vi anbefaler å ha gassdetektor som varsler hvis det kommer lekkasje eller hvis man glemmer å stenge igjen gassbeholderen, sier Johansen.

Med gassdeteksjon vil man få tidlig varsling og unngå eventuelle skader.

Dersom gassflaskene er tomme og du ikke ønsker å beholde dem når sommeren er over, kan disse leveres som spesialavfall.

Om man fyller beholderne opp igjen, kan disse fint stå lagret hjemme til neste sommer.

LEVER SOM SPESIALAVFALL: Når sommeren er på hell, bør man vite hva man skal gjøre med halvtomme bensinkanner og tomme gassbeholdere. (Illustrasjonsbilde) Foto: NRK

Slik griller du trygt med gass

Ifølge DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, bør alle som skal grille ta seg tid til noen minutters vedlikehold og kontroll for å unngå skader og uhell.

Se etter lekkasjer

Se over slanger og pakninger. Se spesielt etter sprekker og skader der slangen er festet eller bøyes. Det anbefales å bytte slangen etter to til fem år.

Ikke sett gassflasken under grillen

Gassflasken bør stå ved siden av og i litt avstand til grillen. Dette gjør det lettere å komme til, dersom det blir behov for å stenge gasstilførselen. Varmen kan også gjøre slangen tørr og sprø.

Bytt gassflaske

Når gassflasken går tom for gass kan den byttes inn på blant annet bensinstasjoner, jernvarehandlere og gassforhandlere. Når du skal koble slangen på den nye flasken, sørg for å sette regulatoren skikkelig på plass. Feil montering kan føre til lekkasje og brann eller eksplosjon.

La flasken stå under transport

Under transport skal gassflasken stå oppreist. Alle gassflasker har en nødventil som slipper ut gass hvis trykket i flasken av ulike grunner skulle bli for stor. Sikkerhetsventilen og eventuell lekkasje i ventilen på toppen kan slippe ut store mengder gass dersom flasken ligger.

Steng gasstilførselen fra gassflasken, før du stenger grillen

Sørg for å stenge all tilførsel av gass til grillen før du er ferdig med å grille. Selv om brann fra gassgrill ikke er så vanlig, bør man være forsiktig. Man har tross alt ingen garanti.