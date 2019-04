Slik kan du begrense årets snegleinvasjon

Ifølge forsker Bjørn Arild Hatteland ved Norsk institutt for bioøkonomi kan du tidlig på våren få et inntrykk av hvor mange brunsnegler som har overlevd vinteren.

– Hvis det er plussgrader og en stund siden det har vært frost, kan du finne dem under skjulesteder i mosen eller i vegetasjonen. De er nå 1–2 centimeter store med to svarte striper på ryggen.

Siden 2005 har han forsket på brunsnegler. Han anbefaler deg å lete under steiner, rundt komposthaugen og andre steder der du forventer at brunsneglene gjemmer seg.

Gartner og daglig leder Geir Mellingen på Gjennestad Hagesenter fant ikke snegler under planken nå, men er rask med å klippe snegler i to når han finner dem. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Fjern sneglene tidlig

Sneglene ser du lettere når det er 10–12 grader om dagen. Da begynner de å komme fram fra gjemmestedene.

Hattelands råd er å ta sneglene med en gang du ser dem. Du bør iallfall fjerne dem før de formerer seg i juli og august.

Også daglig leder Geir Mellingen ved Gjennestad Hagesenter i Stokke i Vestfold oppfordrer deg til å være tidlig ute.

– Når du begynner å pusle ute i hagen, og det er vel snart, må du være våken. Ser du sneglene da, så tar du dem. Da begrenser du snegleinvasjonen, sier Mellingen.

Forsker Bjørn Arild Hatteland har doktorgrad på brunsnegler. Foto: Erling Fløistad / NIBIO

Brunsnegler kan bekjempes med midler som Ferramol eller Nemaslug, eller ved å plukke dem.

Tror ikke på ekstrem-sommer

Hatteland tror det blir moderate mengder med brunsnegler denne sommeren, men at det vil være lokale variasjoner.

Den tørre og varme sommeren i fjor, førte til at brunsneglene var mindre aktive og de formerte seg mindre.

Samtidig kan mange snegler ha overlevd vinteren der det har vært lite barfrost. Snøen har også beskyttet brunsneglene for kulde. Det må være kaldere enn minus tre grader i bakken for at de skal dø, ifølge Hatteland.

Gartner Geir Mellingen er mer optimistisk når det gjelder bestanden i år.

– Jeg tror det blir færre snegler i Vestfold i år. Det var litt færre snegler i fjor sommer. Vinteren har hatt skiftende vær med snø som har kommet og gått, og det har vært kaldt, sier Mellingen.