Slik får du mer vinterstrøm ut av elbilen

– Det er nok 20–30 prosent mindre rekkevidde om vinteren. Derfor må man kjøre smartere i den kalde årstiden.

Per Boberg fra Tønsberg har vært kjøreskolelærer i over 40 år, og er såkalt Eco Driving-instruktør. I fem år har han brukt elbil daglig både på jobb og privat.

Han har flere tips til dem som vil spare strøm. Det første er å unngå lading av kalde batterier.

Batteriet lades raskere opp når det er varmt. Har du vært ute og kjørt bør du derfor sette bilen til lading med en gang.

– Om morgenen bør du sette bilen på forvarming en stund før du skal ut på veien. Da blir både kupeen og batteriet varmet opp. Det er mye smartere å bruke strøm fra laderen til dette, enn å belaste bilens anlegg, sier han.

GODE RÅD: Kjøreskolelærer Per Boberg holder kurs for firmaer i økonomisk og miljøvennlig kjøring. Foto: Robert Hansen / NRK

Kjør smart

Flyt er nøkkelordet når du er ute på veien. Hold god avstand og kjør «mykt», så du slipper å få raske nedbremsinger og akselerasjoner. Boberg trekker frem flere ting:

Ujevn kjøring tapper batteriet fortere, og etter en totalstopp kreves det mye energi for å komme i gang igjen.

Unngå også å kjøre der det er slapsete, for det gir større rullemotstand

Mange elbiler genererer strøm tilbake til batteriet når man bremser og kjører i nedoverbakke. Utnytt dette.

Ikke kjør for fort på motorveien. Høy fart sluker strøm, og tiden du tjener på å komme raskere fram er mindre enn tiden du må bruke på lading.

Varmeapparatet er den største energityven inne i bilen. Ha derfor lavest mulig temperatur på varmeanlegget. Sett heller på varmen i rattet og setene. Det bruker mye mindre strøm, og kan også slås av etter relativt kort tid. GÅ KORTERE: Om vinteren vil mange oppleve at elbilen har 20–30 prosent kortere rekkevidde enn om sommeren. Foto: Robert Hansen / NRK

SPAR STRØM: Varme seter er behagelige, og bruker lite strøm i forhold til varmeanlegget. Foto: Robert Hansen / NRK

Ingen endring

Seniorrådgiver hos Norsk elbilforening, Ståle Frydenlund, trekker frem flere av de samme rådene, men at det også er lurt å være nøye med luftrykket.

– Hvis du er i tvil om hva som korrekt lufttrykk for din bil, sjekk i manualen. Og husk at oppgitt trykk gjelder kalde dekk, og at du aldri skal være under oppgitt nivå. Kald luft er tettere enn varm, så om du måler et varmt dekk, vil trykket bli høyere, sier han.

Men finnes det en løsning på rekkeviddetapet på vinterstid? Ikke foreløpig, mener Frydenlund.

Seniorrådgiver hos Norsk elbilforening, Ståle Frydenlund. Foto: Gjermund Midtbø / NRK

– Det er ingen indikasjoner på at vi får batterier som ikke er temperaturpåvirket. Det har vært snakk om det man kaller faststoffbatterier, men det har ikke vært noen store fremdrift der. Men det grunnleggende jeg har sett, er at de fleste håndterer dette greit, hvis du har et fast ladepunkt hjemme på de virkelig kalde dagene, sier han.

Og til slutt et lite tips fra kjøreskolelæreren til ekstremsparerne: Hvis du vil kutte ytterligere strøm bør du slå av den adaptive cruisekontrollen, den som måler avstanden til bilen foran og får bilen til å reagere om du kommer for nær.

Men det er selvfølgelig et spørsmål om hvor langt du skal gå for å få ut noen ekstra kilometer. Å komme trygt fram er jo tross alt det viktigste.