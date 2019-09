Slik får du barn til å spise fisk

Det er mulig å forebygge astma og eksem dersom små barn spiser fisk fra tidlig alder, ifølge en fersk studie.

Pedagog Anne Wang-Nilsen i det nasjonale kostholdsprogrammet Fiskesprell har i ti år jobbet med skoler og barnehager for å få flere barn til å spise fisk.

– Begynn med små porsjoner og inkluder barnet i matlagingen, sier Wang-Nilsen.

Konsistensen er en av årsakene til at fisken ikke frister.

– Da kan man mose den i stavmikser og blande den i andre retter, sier hun og anbefaler hvit fisk som inneholder jod. Det bidrar til språkutviklingen.

Slik kan du få barna til å spise mer fisk Ekspandér faktaboks Begynn tidlig med å introdusere fisk i hjemmet. Velg de enkle rettene. Velg fisk uten skinn og bein. Ha barna med i matlagingen: Fra frysedisken til kjøkkenbenken. Varier, men ha en rullering med fiskeretter som fungerer i ditt hjem. Ha hovedfokus på fiskene som er lettest å like, som laks, ørret og torsk. Om du kan: Ta barn med ut i naturen og gå på sjømatjakt. Vær et godt forbilde og vis at det er godt. Ikke bruk dessert som belønning. Da viser du at fisken er noe man må lide seg gjennom. Ikke gi opp etter to-tre forsøk. Barna må gjerne prøve åtte-ti ganger før noe nytt blir akseptert. Kilde: Fredrik Hald, Lerøy og Siril Alm, Nofima, Anne Wang-Nilsen

– Liker ikke flyvefisk

Femåringene Lukas Dvergastein Dahle, Martin Istre Plathan og Emrik Kragh Trollsås spiser fisk hver onsdag i Mokollen barnehage i Sandefjord.

De har mange meninger om fisken i havet:

– Jeg liker ikke alle sunne ting, men jeg liker fisk!

– Jeg synes laks er best.

– Jeg liker ikke flyvefisk!

Barnehagepedagog Mai Elin Schaathun sier det er viktig å tidlig introdusere barn til fisk på tallerkenen.

– Denne uka spiste vi røkt kolje. Det var flere barn og voksne som var skeptiske. Noen barn ville også ha påfyll, sier hun.

Barnehagen jobber for å få barna til å ikke bruke ord som «jeg liker ikke», men heller «dette har jeg ikke blitt vant til enda».

– Det er noen foreldre som blir overrasket ved middagsbordet når barnet sier de ikke har blitt vant til maten enda, sier Schaathun.

Nederst i artikkelen finner du retter som helt sikkert faller i smak!

Motvirker astma og eksem

Studien som er publisert av NTNU og St. Olavs hospital viser at dersom barn spiser fisk fra en tidlig alder så motvirker det astma og eksem.

Undersøkelsen er gjort på 4000 barn som ble fulgt fra svangerskapet og fram til de var seks år og er utført av forskere

– Jeg syns det er ganske fenomenale funn at det betyr så mye at barnet får fisk første leveår, sier førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU, Torbjørn Øien.

Mens foreldre tidligere er blitt frarådet å gi barn under ett år fisk fordi barnet kunne utvikle sykdommer som allergi, har ferske forskningsresultater helt motsatt konklusjon.

Førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU, Torbjørn Øien. Foto: Jøte Toftaker / nrk

Barn skal spise fisk tidlig i livet. Det gir en veldig stor helsegevinst. Og det har ikke noe å si om det er fet eller mager fisk – så lenge ungene spiser fisk.

– Hvis barnet spiser fisk én gang per uke ved ett års alder, så har det cirka 30 prosent reduksjon av allergirelaterte sykdommer fram til seks års alder, sier Øien.