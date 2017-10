Sleggemenn har mange siktelser

Mennene fra Telemark, som er siktet for å overfalt en bil med slegge i Lardal forrige søndag, har saker på seg fra hele landet. Politiinspektør Magnar Pedersen sier til Østlands-Posten at mennene er anmeldt og sikta for saker som brer seg fra Finnmark til Vestfold. De to er nå varetektsfengsla i fire uker.