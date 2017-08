– Det er feil man lærer av, sier Oddbjørn Myhren, driftsingeniør i Tønsberg kommune til NRK.

Før hver sesongstart for Tønsberg Vikings lages det nye linjer og merker i isen i Tønsberg ishall. De siste årene er jobben satt bort til et firma, men i år skulle kommunen gjøre jobben selv.

Men etter jobben var gjort kom Ishockeyforbundet på inspeksjon. Oppmerkingen på banen var ikke bra nok, og kunne derfor ikke godkjenne den for spill i obligatoriske kamper, skriver Tønsbergs Blad, som først omtalte saken.

Blålinja er skjev, punktene der pucken droppes var skjeve, det manglet et par linjer her og der og malingen under isen måtte gjøres tydeligere.

– I drop-sonene bruker vi papir mellom to lag med is og papiret har nok skjøvet seg da vi la det øverste laget med is, sier Myhren.

OGSÅ SKJEV: Drop-punktet skal ligge på linje med de andre linjene, men har skjøvet seg under islegging. Det mangler også streker ut fra sirkelen i midten. Foto: Fredrik Hansen / NRK

LOVER Å FIKSE: Oddbjørn Myhren i Tønsberg kommune lover å rette feilene i ishallen så fort som mulig. Foto: Fredrik Hansen / NRK

Må frese opp isen

For å oppfylle forbundets krav må kommunen nå bruke to dager på å rette opp feilene. Da må de også stenge hallen.

– Vi må frese opp deler av blålinjene og tre andre steder for å lage punktene på nytt. Vi setter denne på kontoen for nybegynnerfeil og er en erfaring rikere.

– Ubeleilig

Trener for Tønsberg Vikings, Andreas Toft sier til Tønsbergs Blad at de også stusset over oppmerkingen da de trente i ishallen.

– Jeg håper kommunen vil bruke helgene på arbeidet, slik at det ikke går ut over alle dem som trener der i ukedagene. Hallen er helt sprengt, dersom den blir stengt, vil det ramme mange barn og ungdommer, sier Toft til avisen.

Idrettsrådsgiver Andreas Nygaard sier det i utgangspunktet ikke var meningen at ishallen skulle være klar før 1. september og sier de skal finne tidspunkter som ikke går ut over aktiviteten i hallen, når feilene skal rettes.