Skeptisk til nytt regelverk: – Dette blir dyrt for gjestene

– Da må vi fjerne alle vognene, grave opp infrastruktur som vann og avløp. Det blir store kostnader, sier Jørn Anvik som driver Stolpestad camping i Larvik.

I Norge har avstandskravene til campingvogner, plattinger og spikertelt blitt praktisert ulikt på grunn av et uoversiktlig regelverk.

Avstandene har variert fra åtte og ned til tre meter. Dersom det oppstår brann blir vognene et lett bytte for flammene dersom de står for tett.

– Vi vil ha en fast grense på fire meter mellom campingenhetene, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Hun mener en fast, felles grense betyr at det blir lettere å ha tilsyn og å bruke regelverket riktig.

BRANNSIKKERHET: To statsråder på Stolpestad camping. Monica Mæland og Ingvil Smines Tybring-Gjedde. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Møter motstand

Høringsfristen er satt til 3. mai, og regjeringen håper det nye regelverket kan tre i kraft allerede fra 1. juli.

Det er for tidlig mener Jørn Anvik som driver Stolpestad camping i Larvik.

– Ingen har tid til å omgjøre plassen på den korte tiden. Vi må finne en løsning slik at det ikke skjer så fort.

SKEPTISK: Jørn Anvik, leder av Stolpestad camping i Larvik er redd de nye reglene vil skape ekstra kostnader for campinggjestene og næringen. Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

– Gjør regelverket det dyrere for campinggjestene i fremtiden?

– Det vil det nok dessverre bli, siden det blir plass til færre enheter på området, sier Anvik.

Han mener campingplassene bør få velge å oppgradere når det er behov, i stedet for å grave opp infrastruktur som fungerer.

Anvik får støtte av Per Manvik, som sitter i kommunestyret for Frp i Larvik.

– Slike endringer skal være til fordel for samfunnet og de som driver næring. Når man får så kort tid på seg, så skaper det aggresjon og irritasjon samtidig som det blir svært kostbart, sier Manvik.

Sikkerhetssone

Monica Mæland presiserer at enhetene på en campingplass ikke er faste installasjoner som hytter og hus.

– Poenget med høringen er å få synspunkter fra bransjen. Deretter gjør regjeringen en totalvurdering i etterkant, sier Mæland.

Samfunnsikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde mener en fast grense på fire meter er tilstrekkelig.

– Da kan man oppdage brann og komme seg unna, eller hjelpe til i slukningsarbeid.

– Vi skulle gjerne sett at det aldri brant noe sted, men dette er et forebyggende tiltak som skal redusere risikoen, sier statsråden.

Under en brannøvelse i Seljord i fjor ble det demonstrert hvor fort en campingvogn kan antennes: