Sjokkert over Spinraza-avgjørelse

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon er sjokkert over at folk over 18 år ikke får medisinen Spinraza. I går bestemte Beslutningsforum at bare pasienter under 18 år med spinal muskelatrofi får denne medisinen. Generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon synes det er grusomt at mennesker diskrimineres på grunn av fødselsdato.